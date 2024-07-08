Какие пляжи в Абхазии — песок или галька?

Столица Абхазии — Сухум. Пляжи здесь, в основном, галечные, в восточной части можно найти песок. Пожалуй, самый посещаемый Синопский пляж или Мокко, где 2 км побережья покрывает песок, а мелкая галька попадается только в зоне прибоя. Центральный городской пляж в Сухуме также с песком и россыпью мелкой гальки на берегу и на дне. Вход в море пологий, крупных камней нет.