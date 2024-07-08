Какие пляжи в Абхазии — песок или галька?

В маленькую Абхазию туристы еду ради роскошных пейзажей, интересных достопримечательностей, чистого моря и пляжей, протянувшихся на 210 км.
Песчаных пляжей в Абхазии мало. Большая часть побережья покрыта галькой — крупной, мелкой или перемешанной с песком. Пляжи с развитой инфраструктурой находятся в Сухуми, Пицунде и Гаграх.
Столица Абхазии — Сухум. Пляжи здесь, в основном, галечные, в восточной части можно найти песок. Пожалуй, самый посещаемый Синопский пляж или Мокко, где 2 км побережья покрывает песок, а мелкая галька попадается только в зоне прибоя. Центральный городской пляж в Сухуме также с песком и россыпью мелкой гальки на берегу и на дне. Вход в море пологий, крупных камней нет.
Неподалеку от Сухума находится небольшой город Гудаута. Он расположен на берегу живописной бухты. Пляжи протянулись на 4 км, достигая местами 100 м в ширину. Центральный городской пляж покрыт крупной галькой, в воде её сменяет крупнозернистый песок. В Гудаутском районе много диких, безлюдных пляжей.
Окруженная горами Гагра считается одним из самых теплых черноморских курортов. Пляжи здесь в основном смешанные, из песка и гальки. Город принято делить на два района — Старая и Новая Гагра. Первый — средоточие основных исторических достопримечательностей, второй — центр активного отдыха. Песчаные участки есть на пляжах у санатория «Солнечный», возле «Колхиды», в поселке Цитрусовом.
В Пицунде пляжи в основном галечные. Например, центральный пляж покрыт мелкой галькой с ракушечным песком. Центральный пляж в Новом Афоне покрыт крупной галькой, но считается одним из лучших для отдыха с детьми.