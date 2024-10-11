Какие паразиты есть в воде из-под крана

В разговоре с Общественной службой новостей он сообщил, что в холодное время года можно заразиться лямблиозом. Лямблии распространены везде, они могут передаваться от человека к человеку контактно-бытовым путем через вещи или продукты. Например, зараженный человек сходил в туалет, плохо помыл руки, а потом приготовил для кого-то еду. Существует и водный путь передачи.
«Лямблии могут быть в водопроводной воде. Хлорирование тут не помогает, только кипячение воды. Поэтому воду надо кипятить», — подчеркнул врач.
Также в холода можно заразиться описторхозом и клонорхозом из рыбы, При этом опасен любой вид продукта (сырой, вяленый, термически обработанный). Защититься от этих паразитарных заболеваний можно лишь полностью отказавшись от употребления рыбы.
Кроме того, осенью и зимой есть риск подцепить остриц и аскарид из общественных бассейнов. Еще один путь заражения — через грязные или плохо вымытые фрукты и овощи. Их нужно тщательно мыть, подчеркнул врач.
Паразитарные заболевания опасны тем, что вызывают патологию, снижают иммунитет, у человека ухудшается состояние. К симптомам относятся диарея, повышенная температура, кожные высыпания, аллергии, увеличение печени, дискинезия желчевыводящих путей, застой желчи в желчном пузыре. При этом человек может даже не понять, что заразился паразитами. Он просто почувствует себя больным, и, подумав, что у него кишечная инфекция либо аллергия, пойдет к аллергологу, иммунологу или дерматологу.
«А к инфекционисту или паразитологу он, естественно, не пойдет, потому что все мы думаем, что нас пронесет, и мы не заразимся паразитами», — добавил Эдуард Бартули.
Зачастую люди в надежде улучшить качество водопроводной воды используют фильтры. Ранее мы рассказывали, есть ли в них смысл.