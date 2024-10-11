Какие паразиты есть в воде из-под крана

В разговоре с Общественной службой новостей он сообщил, что в холодное время года можно заразиться лямблиозом. Лямблии распространены везде, они могут передаваться от человека к человеку контактно-бытовым путем через вещи или продукты. Например, зараженный человек сходил в туалет, плохо помыл руки, а потом приготовил для кого-то еду. Существует и водный путь передачи.