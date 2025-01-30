Какие овощи и фрукты полезны даже в конце зимы

Овощи и фрукты содержат мало калорий, но при этом очень богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами.
«Эти соединения обладают множеством преимуществ для здоровья: от снижения риска диабета и рака до поддержания здорового веса», — говорит врач.
Как отмечает диетолог, это один из лучших способов укреплять свое здоровье.
Свекла
Хорошо выдерживает холод. Она богата клетчаткой, калием, магнием и многими другими витаминами и минералами. Свекла доступна круглый год, но питательнее всего она с октября по апрель. Хранить ее лучше всего в дышащем бумажном пакете, в прохладе и сухости.
Брокколи, цветная и другие виды капусты
Капуста — хороший источником антиоксидантов, также она богата клетчаткой, витаминами C, K и минералами, такими как калий, магний, медь. Все сорта капусты любят холод.
Выбирать необходимо твердые кочаны капусты без поникших или отсутствующих листьев — это признак более старого овоща.
Брокколи и цветную капусту лучше брать с крепкими стеблями, плотными соцветиями без участков пожелтения. Срезанный конец стебля должен выглядеть свежим, а не сухим.
Морковь
Морковь может храниться месяцами. Этот корнеплод — отличный источник бета-каротина, витаминов K и группы B, также содержит калий и магний. При выборе эксперт советует проверить качество кожицы — это больше влияет на вкус, чем размер. Кожица должна быть бледной и тонкой.
Чтобы сохранить свежесть моркови и другим корнеплодам, надо устранить влагу, которая может привести к гниению. Необходимо вынуть овощи из полиэтиленовых пакетов, которые удерживают конденсат. Лучше переложить морковь в контейнер, застеленный бумажным полотенцем и хранить в ящике для овощей в прохладе.
Сельдерей
Этот зимний овощ — отличный источник витаминов C и K, калия и фолиевой кислоты. Корень сельдерея также богат антиоксидантами. Выбирать корни сельдерея стоит потяжелее, без большого количества бугорков или торчащих корней. Храниться сельдерей может в течение 2−3 недель в любом прохладном, темном месте.
Что еще стоит включить в рацион зимой?
Также к популярным зимним овощам относятся картофель, брюква, репа, лук и чеснок.
«Выручит и замороженная зелень. Например, замороженный шпинат так же хорош, как и свежий. Зелень — отличный источник витамина С, витамина К и А», — говорит диетолог.
Не стоит забывать про авокадо. Именно зимой темнокожие авокадо Хасс наиболее вкусны. Ищите те, которые немного поддаются при легком сжатии. Еще один индикатор спелости, когда стебель авокадо легко отделяется, а мякоть под ним ярко-зеленая.
Фрукты
Яблоки и груши содержат много клетчатки и витаминов, они хорошо сохраняются зимой и помогают поддерживать иммунитет.
Киви, гранат, хурма — тоже отличный выбор зимой.
Но популярнее всего, конечно, цитрусовые (апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны). Они служат основным источником витамина С и антиоксидантов в холодный сезон.
«Важно, что ни один овощ или фрукт не может считаться лучшим для нашего здоровья. Каждый из них содержит уникальный набор питательных веществ. Вот почему рекомендовано употреблять разнообразные овощи и фрукты круглый год», — объяснила Анастасия Ефимова.