Какие овощи и фрукты полезны даже в конце зимы

Хорошо выдерживает холод. Она богата клетчаткой, калием, магнием и многими другими витаминами и минералами. Свекла доступна круглый год, но питательнее всего она с октября по апрель. Хранить ее лучше всего в дышащем бумажном пакете, в прохладе и сухости.