Какие опасные компоненты могут быть в зубной пасте?

Технологии изготовления зубных паст менялись в течение многих веков. Египтяне придумали зубную пасту, состоящую из цветов, мяты, перца и мелко измельченной каменной соли. Греки и римляне использовали измельченные кости и раковины устриц, а китайцы добавляли в зубную пасту мяту и женьшень. Другие цивилизации использовали древесный уголь, мел, бычьи копыта, яичную скорлупу, золу, минералы, кору деревьев, насекомых и многое другое.
Современные зубные пасты содержат активные и нейтральные компоненты. В числе активных компонентов — фторсодержащие соединения, препараты, снижающие чувствительность десен и зубных нервов (фторид калия и фторид олова, фосфосиликат натрия кальция, гидроксиапатит с калием и другие) и антибактериальные средства.
Каких ингредиентов зубной пасты следует избегать?
Некоторые зубные пасты содержат ингредиенты, которые нарушают работу эндокринной системы и убивают полезную микрофлору. К таким веществам относится триклозан. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Юлия Раевская, триклозан — это сильнодействующий антибактериальный и противогрибковый агент, который изначально применялся в США в качестве пестицида. Затем его начали добавлять в средства бытовой химии, а позже — и в состав средств личной гигиены. По словам терапевта, в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта.
В качестве отбеливающего средства некоторые производители используют активированный уголь. Несмотря на то, что он может удалить некоторые поверхностные пятна, он не является полезным ингредиентом для ежедневной чистки зубов. Зубные пасты с таким ингредиентом могут способствовать износу эмали на зубах, вызывать чувствительность зубов и портить коронки. Таким же действием обладает и пищевая сода. Как абразивный ингредиент, она может стереть поверхностные пятна, стирая при этом эмаль на зубах. Ее абразивная текстура также может раздражать десны, а щелочная химическая составляющая — нарушить баланс pH во рту.
Не стоит также использовать пасты с хлоргексидином и метронидазолом, которые обладают антибактериальными свойствами, поскольку такие пасты не подходят для ежедневного использования. Также лучше отказаться от паст, в составе которых есть парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен). Эти вещества используются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, обладают антисептическими и противогрибковыми свойствами, но при этом такие вещества являются сильными аллергенами и могут вызывать контактный дерматит и хейлит.
Терапевт также советует обратить внимание на поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие очищающими и пенообразующими свойствами.
Многие производители добавляют в зубную пасту SLS (лаурил сульфат натрия). Длительная чистка зубов пастой с SLS может привести к сухости и раздражению слизистой оболочки полости рта. По словам Раевской, этот компонент также противопоказан пациентам с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом.