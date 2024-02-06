Какие опасные компоненты могут быть в зубной пасте?

Некоторые зубные пасты содержат ингредиенты, которые нарушают работу эндокринной системы и убивают полезную микрофлору. К таким веществам относится триклозан. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Юлия Раевская, триклозан — это сильнодействующий антибактериальный и противогрибковый агент, который изначально применялся в США в качестве пестицида. Затем его начали добавлять в средства бытовой химии, а позже — и в состав средств личной гигиены. По словам терапевта, в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта.