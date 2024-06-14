Какие опасности подстерегают аллергиков летом

Аллергия прежде всего ассоциируется с весной, но и летом многие люди также испытывают неприятные симптомы, такие, как чихание, насморк, слезотечение. Что является причиной «летней» аллергии, рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.