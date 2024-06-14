Какие опасности подстерегают аллергиков летом

О чем идет речь?
Аллергия на злаки
В июне-июле цветут, например, тимофеевка, рожь, кукуруза, пшеница, пырей, овсяница, мятлик.
Аллергия на сорные травы
Они начинают цвести в июле и цветут до самого начала осени. Среди них — полынь, лебеда, крапива, подорожник.
Внесезонная аллергия
Реакция на пылевых клещей, пищевая аллергия не зависят от времени года, напомнила терапевт.
Что делать для предотвращения приступов?
- Минимизировать контакт с аллергеном. Для этого нужно сначала выяснить, что именно вызывает такую реакцию.
Ольга Александрова посоветовала вести специальный дневник симптомов и проконсультироваться с врачом. Есть специальные анализы для определения аллергена.
- Регулярно проводить влажную уборку в помещении.
- Проветривать помещение после дождя, когда аллергенов в воздухе значительно меньше.
- Принимать душ после улицы. По словам врача, в жару это еще и придаст сил, и освежит.
- Принимать антигистаминные препараты перед выездом на природу, которые поможет подобрать врач-аллерголог.