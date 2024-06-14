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Какие опасности подстерегают аллергиков летом

Аллергия прежде всего ассоциируется с весной, но и летом многие люди также испытывают неприятные симптомы, такие, как чихание, насморк, слезотечение. Что является причиной «летней» аллергии, рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.

Источник: manfredrichter / СС0

О чем идет речь?

Аллергия на злаки

В июне-июле цветут, например, тимофеевка, рожь, кукуруза, пшеница, пырей, овсяница, мятлик.

Аллергия на сорные травы

Они начинают цвести в июле и цветут до самого начала осени. Среди них — полынь, лебеда, крапива, подорожник.

Внесезонная аллергия

Реакция на пылевых клещей, пищевая аллергия не зависят от времени года, напомнила терапевт.

Что делать для предотвращения приступов?

  • Минимизировать контакт с аллергеном. Для этого нужно сначала выяснить, что именно вызывает такую реакцию.

Ольга Александрова посоветовала вести специальный дневник симптомов и проконсультироваться с врачом. Есть специальные анализы для определения аллергена.

  • Регулярно проводить влажную уборку в помещении.
  • Проветривать помещение после дождя, когда аллергенов в воздухе значительно меньше.
  • Принимать душ после улицы. По словам врача, в жару это еще и придаст сил, и освежит.
  • Принимать антигистаминные препараты перед выездом на природу, которые поможет подобрать врач-аллерголог.