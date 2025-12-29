Какие ограничения ввели в регионах на празднование Нового года из-за СВО

Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение отменить все корпоративы, которые были в планах у чиновников. Проводиться в регионе будут только детские утренники.
Подобное указание действует также в Вологодской области и Республике Тыва, где жителей попросили воздержаться от шумных корпоративов и салютов. Глава Тывы Владислав Ховалыг отметил, что шумные вечеринки будут неэтичными по отношению к военнослужащим. Вместо этого людей попросили отметить праздник в кругу семьи, а сэкономленные деньги отправить на гуманитарную помощь.
Неуместными новогодние корпоративы также посчитали в Ставрополье, Башкирии, Крыму, Ленинградской области, Краснодарском крае, Чувашии, Саратовской области и Бурятии.
Немного другой сферы коснулись ограничения в Курской и Воронежской области — жителей предупредили о запрете использования пиротехники. Такое же распоряжение действует в новых регионах, а также в Калужской, Тверской, Пензенской, Орловской областях и Калмыкии.
Чуть мягче к этому отнеслись в Санкт-Петербурге и Рязанской области, где власти отказались от традиционных запусков фейерверков в новогоднюю ночь, но жителей в этом не ограничивали. Схожую позицию по этому вопросу заняли власти 64 из 89 российских субъектов.
Губернаторы Белгородской и Брянской области, которые находятся на границе с Украиной, приняли решение провести небольшие мероприятия для детей только в некоторых районах. В остальных же городах и населенных пунктах совсем не будет праздничных гуляний.
В Волгоградской области новогодние и рождественские каникулы пройдут без массовых гуляний, но семейные, просветительские и спортивные форматы развлечений будут организованы в привычном варианте.