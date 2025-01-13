Какие новые штрафы ждут собственников жилья в 2025 году

Ежегодно на законодательном уровне происходят изменения, которые затрагивают интересы собственников и арендаторов жилья. Условия его использования, чаще всего, ужесточаются. Вместе с экспертами рассказываем за что могут оштрафовать владельцев квартир в 2025 году.
Нарушение пожарной безопасности в многоэтажке
За нарушение пожарной безопасности собственник квартиры с 1 января 2025 года может быть оштрафован на сумму до 15 тыс. руб. Ранее размер штрафа не превышал 10 тыс. руб.
«Жителям многоквартирных домов нужно уважать интересы своих соседей и заботиться об общем имуществе. Пожарные люки (если они есть) на балконах не должны быть загромождены мусором. В квартире не могут находиться легковоспламеняющиеся жидкости. Входная дверь в подъезд должно свободно открываться. Более того, от 5 тыс. до 15 тыс. руб. штрафа грозит собственникам, которые захотят изменить направление открывания входной двери. Это важно, если случится пожар и дело дойдет до эвакуации граждан», — говорит президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.
Жители многоэтажек сами несут ответственность за общедомовое имуществе, пояснил Ананьев. Он отметил, что если по их вине нанесен ущерб, то им предстоит самостоятельно произвести все восстановительные работы, так как управляющая компания за подобный проступок жильцов не в ответе.
Неуплата налогов с продажи квартиры
С 1 января 2025 года выросли санкции за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости. «Изменения связаны с введением в России прогрессивной шкалы налогообложения. С первого дня нового года вступила в силу ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ, которым в РФ вводится пятиступенчатая система налоговых ставок на доходы физических лиц. Для физических лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб. включительно будет действовать ставка 13%. Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб. включительно
Например, умышленная неуплата НДФЛ с доходов от продажи недвижимости влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы налога (ч. 3 ст. 122 НК РФ), говорит Шлеева. Соответственно, по ее словам, такой штраф по новым правилам будет рассчитываться исходя из новых — более высоких (если недвижимость продана по цене от 2,4 млн руб.) — размеров подлежащего к уплате налога.
Самовольная замена радиаторов
В 2025 году заработает новая норма, согласно которой собственники жилья могут получить штраф за самовольную замену радиаторов отопления.
«Каждый, кто желает обновить у себя в квартире коммуникации отопительной системы, обязан знать, что делать это без согласования с местными органами самоуправления запрещено. Любые изменения в инженерных системах могут сказаться на отоплении всего дома. Самовольная замена радиатора грозит собственнику штрафом в 800 ₽ В случае, если подобные действия приведут к протечке коммуникаций и пострадает жилище соседей, то придется не только восстанавливать отопительную систему, но и произвести им ремонт за свой счет», — уточнил президент правозащитного фонда «Отечество».
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования
С 1 января 2025 года, согласно последним нововведениям, увеличены штрафы и ответственность граждан за обращение с газовым оборудованием. Владельцам газовой плиты придется заплатить от 10 тыс. до 15 тыс. руб., ранее штраф составлял до 2 тыс. руб. По словам Артема Ананьева, штрафы наложат в случае:
Если срок службы газовой плиты превысит 20 лет, независимо от того, насколько качественно она выполняет свои функции. Газоснабжающая компания вправе отключить подачу газа, таким образом, будут соблюдены меры безопасности по отношению ко всем жильцам дома.
Если газовая плита не находится на кухне в специальном для этого месте. Следует запомнить, что ремонт и техобслуживание газового оборудования, а также его перемещение при перепланировке, может быть проведено только с привлечением специалиста газовой службы.
Если собственник жилого помещения откажет в доступе работнику, который обязан провести техобслуживание газового оборудования. При этом время его визита должно быть предварительно согласовано.
Если владелец привлек к ремонту или диагностике компанию или сотрудника, не располагающего такими полномочиями по закону. К примеру, когда организация не прошла аттестацию, но принялась выполнять работу.
Неосвоение земельного участка
С марта 2025 года россиян начнут наказывать за бездействие, связанное с освоением участков. «Согласно ст. 85.1 ЗК РФ, под освоением земельного участка понимается выполнение правообладателем мероприятий по приведению участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Общий нормативный срок для освоения земельного участка — три года. Перечень мероприятий по освоению и признаки неиспользования земельных участков должно установить правительство, — следует из новой нормы. Неисполнение новой обязанности по освоению земельного участка сможет повлечь наступление административной ответственности», — рассказала старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.
В частности, органы власти могут начать активно применять ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, устанавливающую различные штрафы за неиспользование земельного участка, если обязанность по его использованию в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, отметил Шлеева. В настоящее время, по ее словам, размер штрафа для гражданина составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. Если кадастровая стоимость не определена, то гражданин обязан уплатить штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., резюмировала юрист.