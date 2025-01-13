Какие новые штрафы ждут собственников жилья в 2025 году

С 1 января 2025 года выросли санкции за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости. «Изменения связаны с введением в России прогрессивной шкалы налогообложения. С первого дня нового года вступила в силу ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ, которым в РФ вводится пятиступенчатая система налоговых ставок на доходы физических лиц. Для физических лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб. включительно будет действовать ставка 13%. Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб. включительно и т. д. Максимальная ставка — 22% годовых. Новые правила применимы к доходам, получаемым гражданами в связи с продажей недвижимости. Таким образом, граждане будут обязаны платить более высокие налоги от продажи квартир и иных объектов недвижимости стоимостью выше 2,4 млн руб.», — уточнила старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.