Какие новогодние закуски идеально подходят каждому знаку зодиака

Понятно, что салат оливье и бутерброды с красной икрой любят плюс-минус все. Но если взглянуть на новогодний стол с точки зрения астрологии, то можно четко определить, какие из традиционных закусок подойдут разным знакам зодиака, чтобы привлечь удачу в новом году. А заодно, чтобы утром 1 января не мучиться от переедания или похмелья. Хотя «утром» — это, конечно, ирония. Все равно все будут спать как минимум до полудня. Это и без гороскопов понятно.