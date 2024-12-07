Какие новогодние закуски идеально подходят каждому знаку зодиака

Понятно, что салат оливье и бутерброды с красной икрой любят плюс-минус все. Но если взглянуть на новогодний стол с точки зрения астрологии, то можно четко определить, какие из традиционных закусок подойдут разным знакам зодиака, чтобы привлечь удачу в новом году. А заодно, чтобы утром 1 января не мучиться от переедания или похмелья. Хотя «утром» — это, конечно, ирония. Все равно все будут спать как минимум до полудня. Это и без гороскопов понятно.
Овен
Знаку, открывающему зодиак, достается самое фундаментальное угощение: утка или гусь с яблоками. Но готовить это блюдо без должной сноровки мало кто отваживается. Поэтому запасной вариант — бутерброды с красной икрой. Впрочем, можно совмещать и закусывать и тем, и другим.
Телец
Этому знаку зодиака 31 декабря лучше сосредоточиться на рыбных блюдах — салат мимоза, бутерброды со шпротами и, конечно, заливная рыба. Только учтите, что лучше идти в гости к тем хозяйкам, кто умеет готовить заливное, а то все же помнят «Иронию судьбы» и стоны Ипполита?!
Близнецы
Как ни парадоксально, но вечно противоречивые Близнецы, которых обычно ставит в тупик вопрос стюардессы: «Курица или рыба?» — на сей раз могут спокойно выбирать и то и другое. Пельмени с куриным мясом и крабовый салат — вот самое благоприятное меню для вашего праздничного ужина. Но если вы под бой курантов по какой-то причине будете лететь в самолете — тогда выбирайте рыбу.
Рак
Вам в новогоднюю ночь идеально подойдут молочные продукты, особенно — сыр. Поэтому садитесь за новогодний стол поближе к сырной тарелке. Также прекрасным выбором будут рулетики из баклажанов с сыром и сырный салат с майонезом и чесноком (хотя, если у вас романтическое свидание — то лучше без).
Лев
Кажется, что Лев — главный хищник зодиака — обязательно должен есть мясо. А учитывая, что это знак стихии огня, мясо непременно должно быть жареным. Но нет. На самом деле звезды настаивают, что в новогоднюю ночь вам лучше отдать предпочтение холодным и вегетарианским закускам. Идеально подойдут соленые грибочки, маринованные огурчики и квашеная капустка.
Дева
Этому знаку звезды подсказывают следующий выбор угощений на Новый год: цыпленок табака, курица-гриль или тушеные окорочка. Рулетики из индейки также вполне подойдут. И фаршированные яйца. А вот утку лучше отпустить в чужие тарелки, от более жирной пищи могут обостриться хронические заболевания.
Весы
На Новый год вам точно подойдут язык, буженина, различные колбасы — все, что будет в нарезке и красиво разложено веером на тарелке. А еще — винегрет. Или просто ешьте побольше овощей и зелени, потому что надо соблюдать равновесие. Такой уж у вас знак.
Скорпион
Вам 31 декабря можно позволить себе побольше сладостей: торт «Наполеон» или «Муравейник», орешки со сгущенкой, халву и мед. Десертный вариант больше подходит для чаепития, но это все потому, что звезды не рекомендуют вам встречать этот праздник крепкими напитками. Шампанское под бой курантов видится лучшим выбором.
Стрелец
Ваш вариант (и неожиданно в рифму) — холодец. Можно и студень. Если вдруг не знаете, чем они отличаются, — вам сюда. Также не повредят любые картофельные гарниры, и неважно, пюре это будет, жареная картошечка или в мундире, а может, и вообще фри. В новогоднюю ночь — все на пользу.
Козерог
Сейчас на вас обидятся все остальные знаки, но вы — выиграли в большой новогодней лотерее. Это все потому, что Новый год приходится на период вашего «управления» зодиаком. Именно Козерогам звезды рекомендуют 31 декабря налегать на салат оливье. Зато в качестве компенсации на этот раз вам лучше обойтись минимальным количеством алкоголя: высока вероятность, что неумеренные возлияния скажутся на здоровье и все январские каникулы пойдут насмарку.
Водолей
Знак стихии воздуха с водяным названием — это не менее удивительно, чем одежда для рыбы. Поэтому селедка под шубой в этот Новый год станет самой надежной закуской. Если по каким-то причинам вы не жалуете это блюдо, то у вас есть запасной вариант: мандарины. Только убедитесь заранее, что вы не из тех, кому нельзя есть мандарины.
Рыбы
Когда говорят «ни рыба, ни мясо» — это точно не про вас. Рыбам в новогоднюю ночь очень рекомендуется есть мясо. В идеале — мясо по-французски. А чтобы поддержать этот «географический рецепт», можно добавить в меню также фаршированные болгарские перцы и морковь по-корейски.
Вот сейчас большинство знаков зодиака, которым не досталось легендарное творение мсье Оливье, наверняка скажут, что все это чушь и все равно 31 декабря будут есть любимый салат. Может, это и правильно. Потому что звезды в целом не настаивают, а только рекомендуют. И еще потому, что Новый год — это праздник, после которого в любом случае трудно просыпаться, так что все уже привыкли, и незачем нарушать традиции.
Но если захотите легкого утра 1 января — вы знаете, что лучше положить в тарелку. Также не забудьте заранее прочесть гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака, чтобы встретить его в полной готовности к любым грядущим событиям.