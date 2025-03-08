Какие нормативы ГТО у школьников по возрастам в 2025 году?

Сдать нормативы ГТО в 2025 году могут даже дети. Исполнилось ребенку шесть лет, малыш уже может претендовать на получение заветного значка в самой младшей возрастной категории (от 6 до 7 лет включительно). Представить такое, основоположники комплекса ГТО в 30-х годах прошлого столетья, выражаясь на современном сленге, приверженцы ЗОЖ, едва ли могли. Как и то, что участниками программы станут более 20 миллионов человек разных возрастов: от школьников до пенсионеров.
К слову сказать, нижнего возрастного ограничения для сдачи нормативов не существует. Современные нормативы подразделяются на 18 ступеней, каждая из которых включает определенный свод дисциплин и требований к их успешной сдаче. 18-я ступень — самая солидная и почтенная. За «бронзовый», «серебряный» и «золотой» значок ГТО в ней побороться могут женщины и мужчины 70+. А вот для их внуков и правнуков, всех, кто попадает в возрастную категорию от 6 до 17 лет включительно, предусмотрены шесть ступеней сдачи нормативов.
Нормы ГТО для школьников от 6 до 7 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
Мальчики.
Девочки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег 10 м ©.
3,8.
3,4.
3,1.
4,0.
3,6.
3,3.
Бег на 30 м ©.
9,6.
8,6.
8,3.
10.1.
9.1.
8.8.
2.
Шестиминутный бег (м).
400.
600.
800.
300.
500.
700.
Ходьба на лыжах (м).
600.
1000.
1400.
500.
900.
1300.
Смешанное передвижение по пересеченной местности (м).
200.
400.
600.
180.
280.
480.
3.
Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного положения: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу (см).
210.
220.
305.
145.
155.
250.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 30 с).
11.
12.
15.
10.
11.
14.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
85.
95.
115.
77.
87.
107.
4.
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см).
+1.
+3.
+7.
+3.
+5.
+9.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м (количество попаданий).
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Челночный бег 3×10 м ©.
11,2.
10,8.
9,9.
11,7.
11,3.
10,8.
6.
Плавание (м).
12.
18.
25.
12.
18.
25.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Нормы ГТО для школьников от 8 до 9 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
мальчики.
девочки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег 30 м ©.
7,1.
6,5.
5,9.
7,3.
6,6.
6,1.
2.
Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с).
7:21.
6:30.
5:12.
7:45.
6:55.
5.55.
Бег на лыжах на 1 км (мин, с).
11:25.
9:20.
7:55.
12:45.
10:05.
8:18.
Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с).
9:15.
6:55.
5:55.
9:44.
7:20.
6:23.
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).
2.
4.
5.
-
-
-
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество раз).
6.
10.
16.
4.
7.
12.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз).
5.
11.
18.
4.
7.
12.
4.
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье от уровня скамьи — см).
+1.
+3.
+7.
+3.
+5.
+9.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
108.
122.
142.
103.
117.
137.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).
20.
25.
37.
17.
22.
32.
6.
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий).
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Челночный бег 3×10 м ©.
10,5.
9,8.
9,1.
10,8.
10,2.
9,4.
7.
Плавание на 25 м (мин, с).
3:05.
2:36.
2:27.
3:05.
2:36.
2:27.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Нормы ГТО для школьников от 10 до 11 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
мальчики.
девочки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег 30 м ©.
6,3.
5,9.
5,3.
6,5.
6,1.
5,5.
2.
Бег на 1000 м (мин, с).
6:20.
5:41.
4:42.
6:40.
6:12.
5:03.
Бег на лыжах на 1 км (мин, с).
8:25.
7:35.
6:35.
10:15.
8:10.
7:19.
Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с).
18:25.
15:45.
12:45.
19:25.
17:10.
14:45.
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).
2.
4.
6.
-
-
-
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз).
8.
13.
21.
7.
10.
16.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).
10.
13.
22.
5.
7.
13.
4.
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см).
+2.
+4.
+8.
+3.
+5.
+11.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Челночный бег 3×10 м ©.
9,7.
9,2.
8,4.
10,1.
9,4.
8,6.
6.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
128.
142.
162.
118.
132.
152.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).
26.
33.
43.
23.
28.
37.
7.
Метание мяча весом 150 г (м).
18.
22.
28.
12.
15.
20.
Плавание на 50 м (мин, с).
3:00.
2:27.
2:18.
3:00.
2:30.
2:20.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Нормы ГТО для школьников от 12 до 13 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
мальчики.
девочки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег 30 м ©.
5,8.
5,4.
5,0.
6,1.
5,7.
5,2.
Бег на 60 м ©.
11,1.
10,2.
9,4.
11,5.
10,7.
9,9.
2.
Бег на 1500 м (мин, с).
8:30.
7:55.
6:40.
9:10.
8:15.
7:03.
Бег на лыжах на 2 км (мин, с).
14:30.
13:35.
12:15.
15:20.
14:20.
13:10.
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с).
18:55.
17:05.
15:45.
21:30.
19:40.
17:15.
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).
3.
5.
8.
-
-
-
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз).
10.
16.
24.
8.
12.
18.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз).
12.
18.
29.
6.
9.
15.
4.
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см).
+3.
+5.
+9.
+4.
+6.
+13.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Челночный бег 3×10 м ©.
9,2.
8,5.
7,7.
9,6.
8,9.
8,0.
6.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
147.
162.
183.
132.
147.
167.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).
31.
37.
47.
27.
31.
41.
7.
Метание мяча весом 150 г (м).
23.
27.
34.
15.
19.
23.
Плавание на 50 м (мин, с).
1:33.
1:18.
0:58.
1:38.
1:23.
1:03.
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом.
9.
15.
20.
9.
15.
20.
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» (очки).
10.
20.
25.
10.
20.
25.
Туристский поход с проверкой туристских навыков протяжённостью не менее 5 км (количество навыков).
3.
5.
7.
3.
5.
7.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Нормы ГТО для школьников от 14 до 15 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
юноши.
девушки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег 30 м ©.
5,4.
5,0.
4,6.
5,7.
5,3.
4,9.
Бег на 60 м ©.
9,7.
9,1.
8,1.
10,8.
10,2.
9,5.
2.
Бег на 2000 м (мин, с).
10:10.
9:27.
8:00.
12:40.
11:27.
9:55.
Бег на лыжах на 3 км (мин, с).
19:15.
17:15.
16:05.
22:55.
20:25.
19:05.
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с).
16:55.
15:45.
14:10.
19:55.
18:05.
16:40.
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).
5.
9.
13.
-
-
-
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз).
12.
18.
25.
9.
13.
19.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).
19.
25.
37.
7.
11.
16.
4.
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см).
+4.
+6.
+11.
+5.
+8.
+15.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Челночный бег 3×10 м ©.
8,2.
7,7.
7,1.
9,1.
8,7.
7,9.
6.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
167.
193.
218.
148.
162.
183.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).
34.
40.
50.
31.
35.
44.
7.
Метание мяча весом 150 г (м).
30.
35.
41.
19.
21.
27.
Плавание на 50 м (мин, с).
1:27.
1:13.
0:54.
1:32.
1:18.
1:01.
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом.
15.
20.
25.
15.
20.
25.
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия».
18.
25.
30.
18.
25.
30.
Самозащита без оружия (очки).
15−20.
21−25.
26−30.
15−20.
21−25.
26−30.
Туристический поход с проверкой туристических навыков протяжённостью не менее 10 км (количество навыков).
3.
5.
7.
3.
5.
7.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Нормы ГТО для школьников от 16 до 17 лет включительно.
№ п/п.
Испытания (тесты).
Нормативы.
юноши.
девушки.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Бронзовый знак отличия.
Серебряный знак отличия.
Золотой знак отличия.
Обязательные испытания (тесты).
1.
Бег на 60 м ©.
9,0.
8,4.
7,9.
10,7.
9,9.
9,2.
Бег на 100 м ©.
14,8.
14,1.
13,2.
17,9.
16,9.
15,8.
2.
Бег на 2000 м (мин, с).
-
-
-
12:25.
11:10.
9:45.
Бег на 3000 м (мин, с).
15:20.
14:10.
12:20.
-
-
-
Бег на лыжах на 3 км (мин, с).
-
-
-
20:30.
18:35.
16:40.
Бег на лыжах на 5 км (мин, с).
27:55.
25:45.
23:40.
-
-
-
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с).
-
-
-
19:25.
17:35.
16:05.
Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с).
27:00.
25:00.
23:00.
-
-
-
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).
8.
12.
15.
-
-
-
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз).
-
-
-
10.
14.
20.
Рывок гири 16 кг (количество раз).
14.
19.
34.
-
-
-
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).
25.
32.
43.
8.
12.
17.
4.
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см).
+6.
+8.
+13.
+7.
+9.
+16.
Испытания (тесты) по выбору.
5.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
192.
213.
235.
157.
173.
188.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).
35.
41.
51.
32.
37.
45.
6.
Метание спортивного снаряда: весом 500 г (м).
-
-
-
12.
17.
22.
Весом 700 г (м).
27.
30.
36.
-
-
-
Плавание на 50 м (мин, с).
1:20.
1:05.
0:49.
1:45.
1:18.
1:00.
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом.
15.
20.
25.
15.
20.
25.
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия».
18.
25.
30.
18.
25.
30.
Самозащита без оружия (очки).
15−20.
21−25.
26−30.
15−20.
21−25.
26−30.
Туристский поход с проверкой туристских навыков протяжённостью не менее 10 км (количество навыков).
3.
5.
7.
3.
5.
7.
Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
5.
6.
5.
5.
6.