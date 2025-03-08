Какие нормативы ГТО у школьников по возрастам в 2025 году?

К слову сказать, нижнего возрастного ограничения для сдачи нормативов не существует. Современные нормативы подразделяются на 18 ступеней, каждая из которых включает определенный свод дисциплин и требований к их успешной сдаче. 18-я ступень — самая солидная и почтенная. За «бронзовый», «серебряный» и «золотой» значок ГТО в ней побороться могут женщины и мужчины 70+. А вот для их внуков и правнуков, всех, кто попадает в возрастную категорию от 6 до 17 лет включительно, предусмотрены шесть ступеней сдачи нормативов.