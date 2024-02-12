Какие насекомые обитают в крупах и как от них избавиться

В крупах могут заводиться различные виды насекомых, такие как рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак и другие. Они могут попасть в крупы из-за неправильного хранения. Также они могут быть в самой герметичной упаковке, так как проникают в продукты на заводе или складе.