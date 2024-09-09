Какие напитки можно дать ребенку с собой в школу

Эксперты подготовили список напитков, которые можно дать ребенку с собой в школу.
1. Вода
Как отмечает Общественная служба новостей, не все дети любят пить воду, но в некоторых случаях ребенок может утолить ей жажду, даже, если обычно он предпочитает сладкие лимонады. Например, после физкультуры или игр на перемене.
2. Вода с добавками
Если же ребенок наотрез отказывается от обычной воды, можно добавить туда что-нибудь вкусное. Например, листочки свежей мяты, ягоды или фрукты, дольки лайма или лимона, ломтик огурца превратят обычную питьевую воду в интересный напиток. Если перелить его в специальную прозрачную многоразовую бутылочку, то такое питье будет еще привлекательнее.
3. Домашний лимонад
Если подросток пьет только сладкие напитки, можно приготовить домашний лимонад — это будет полезная альтернатива покупному. Нужно смешать чистую питьевую воду, несоленую минералку, ломтики цитрусовых и мяту. Можно добавить немного льда. Приторные сиропы или сахар использовать не стоит. Вместо них лучше положить немного меда или свежевыжатый сок из сладких апельсинов.
4. Холодный чай
Такой напиток продается в магазинах, но в своем составе содержит столько же сахара, сколько в газировке. Поэтому холодный чай тоже лучше приготовить самостоятельно. И сделать его несладким. Если без сахара ребенку не нравится вкус напитка, можно добавить немного меда или стевии.
Холодный чай даст ребенку заряд бодрости и придаст сил. Это объясняется содержащимся в напитке кофеином — естественным источником энергии.
5. Питьевой йогурт
Важно обратить внимание на состав такого напитка. В идеале в йогурте не должно быть сахара, вредных красителей и ароматизаторов. Также стоит предупредить школьника, что кисломолочный продукт быстро портится, поэтому лучше выпить его в первой половине дня.
6. Комбуча
Ее основа состоит из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Специальная жидкость, в которую помещают гриб, приобретает кисло-сладкий вкус и становится газированной, похожей на квас. В комбуче множество полезных веществ для правильной работы кишечника. Напиток богат пробиотиками, улучшает работу пищеварительной системы, а также укрепляет иммунитет, что очень важно для растущего организма.
Кроме того, в комбуче есть органические кислоты, ферменты, липиды, природные антибиотики, глюкоза, фруктоза, сахароза, хлорофилл, витамины, гликозиды, минеральные вещества. Этот напиток — природный источник антиоксидантов и микроэлементов.
Комбучу можно приготовить дома, но это долгий процесс, поэтому многие покупают ее в магазине. Перед покупкой стоит изучить состав. В нем не должно быть сахара.
Ранее эксперты назвали напитки, которыми можно заменить сладкую газировку.