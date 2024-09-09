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Какие напитки можно дать ребенку с собой в школу

Дети проводят в школе довольно много времени. Важно, чтобы они не забывали о питье, особенно после беготни на переменах или уроков физкультуры.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперты подготовили список напитков, которые можно дать ребенку с собой в школу.

1. Вода

Как отмечает Общественная служба новостей, не все дети любят пить воду, но в некоторых случаях ребенок может утолить ей жажду, даже, если обычно он предпочитает сладкие лимонады. Например, после физкультуры или игр на перемене.

2. Вода с добавками

Если же ребенок наотрез отказывается от обычной воды, можно добавить туда что-нибудь вкусное. Например, листочки свежей мяты, ягоды или фрукты, дольки лайма или лимона, ломтик огурца превратят обычную питьевую воду в интересный напиток. Если перелить его в специальную прозрачную многоразовую бутылочку, то такое питье будет еще привлекательнее.

3. Домашний лимонад

Если подросток пьет только сладкие напитки, можно приготовить домашний лимонад — это будет полезная альтернатива покупному. Нужно смешать чистую питьевую воду, несоленую минералку, ломтики цитрусовых и мяту. Можно добавить немного льда. Приторные сиропы или сахар использовать не стоит. Вместо них лучше положить немного меда или свежевыжатый сок из сладких апельсинов.

4. Холодный чай

Такой напиток продается в магазинах, но в своем составе содержит столько же сахара, сколько в газировке. Поэтому холодный чай тоже лучше приготовить самостоятельно. И сделать его несладким. Если без сахара ребенку не нравится вкус напитка, можно добавить немного меда или стевии.

Холодный чай даст ребенку заряд бодрости и придаст сил. Это объясняется содержащимся в напитке кофеином — естественным источником энергии.

5. Питьевой йогурт

Важно обратить внимание на состав такого напитка. В идеале в йогурте не должно быть сахара, вредных красителей и ароматизаторов. Также стоит предупредить школьника, что кисломолочный продукт быстро портится, поэтому лучше выпить его в первой половине дня.

6. Комбуча

Ее основа состоит из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Специальная жидкость, в которую помещают гриб, приобретает кисло-сладкий вкус и становится газированной, похожей на квас. В комбуче множество полезных веществ для правильной работы кишечника. Напиток богат пробиотиками, улучшает работу пищеварительной системы, а также укрепляет иммунитет, что очень важно для растущего организма.

Кроме того, в комбуче есть органические кислоты, ферменты, липиды, природные антибиотики, глюкоза, фруктоза, сахароза, хлорофилл, витамины, гликозиды, минеральные вещества. Этот напиток — природный источник антиоксидантов и микроэлементов.

Комбучу можно приготовить дома, но это долгий процесс, поэтому многие покупают ее в магазине. Перед покупкой стоит изучить состав. В нем не должно быть сахара.

Ранее эксперты назвали напитки, которыми можно заменить сладкую газировку.