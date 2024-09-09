Какие напитки можно дать ребенку с собой в школу

Такой напиток продается в магазинах, но в своем составе содержит столько же сахара, сколько в газировке. Поэтому холодный чай тоже лучше приготовить самостоятельно. И сделать его несладким. Если без сахара ребенку не нравится вкус напитка, можно добавить немного меда или стевии.