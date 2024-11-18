Какие налоги нужно оплатить до 2 декабря

На оплату налогов у россиян осталось меньше двух недель. Если не успеть, ФНС за каждый день просрочки может начислить пеню — 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, а это сегодня уже 21%. А еще за неуплаченные налоги могут взыскать штраф — от 20 до 40% от неуплаченной суммы, ограничить выезд за рубеж и наложить ограничения на сделки с недвижимостью.