Какие налоги нужно оплатить до 2 декабря

Россияне начали получать «письма счастья» от налоговой инспекции. До 2 декабря им нужно оплатить имущественные налоги. Юрист, эксперт по налоговым вопросам Оксана Бондаревич объяснила, за что именно их начислят.
«В налоговых уведомлениях, которые получают граждане, учтены транспортные средства, земельные участки, а также имущество, — разъясняет она. — Под имуществом понимаются дом, квартира, комната или доля в них, а также машино-место, гараж. Кроме того, в нынешнем году нужно уплатить налоги на доход с процентов по вкладам. Все налоги, которые предстоит оплатить до 2 декабря, начислены за предыдущий, 2023 год».
Размер налога на жилье привязан к кадастровой стоимости и к региональной ставке, поэтому в разных городах может отличаться. Но чаще всего он не превышает 0,1%. Та же история и с земельными участками. По ним максимальная ставка налога не должна быть выше 0,3%, если это земля сельхозназначения или предназначена для ведения садоводства или подсобного хозяйства.
Транспортный налог начисляется в зависимости от технических характеристик транспортного средства. Для легковушек с мощностью двигателя до 100 л. с. ставка составит 2,5 рубля с каждой лошадиной силы. Поскольку транспортный налог относится к региональным, ставки по регионам могут различаться в разы.
Что касается уплаты налогов с дохода по вкладам, то они будут начислены, если доход превысил 150 тыс. руб. — не облагаемую налогом сумму. Если же человек заработал в 2023 г. на вкладах больше, то ему придется заплатить 13% с дохода, а при доходе выше 5 млн руб. ставка налога вырастет до 15%.
На оплату налогов у россиян осталось меньше двух недель. Если не успеть, ФНС за каждый день просрочки может начислить пеню — 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, а это сегодня уже 21%. А еще за неуплаченные налоги могут взыскать штраф — от 20 до 40% от неуплаченной суммы, ограничить выезд за рубеж и наложить ограничения на сделки с недвижимостью.