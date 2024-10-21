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Какие меры поддержки положены отцам

Отцам, как и матерям, полагается поддержка от государства. Эксперты рассказали, на какие меры могут рассчитывать папы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ru.freepik.com

Отпуск и пособие по уходу за ребенком

Как сообщает «Объясняем. РФ», отцы могут ухаживать за детьми и получить выплату. Для этого нужно предоставить работодателю два заявления: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Деньги начисляют с первого дня отпуска до достижения ребенком полутора лет.

Больничный по уходу за ребенком

Если ребенок заболел, его отец может оформить оплачиваемый больничный. Размер выплаты зависит от возраста сына или дочери:

  • ребенок до 7 лет включительно — 100% среднего заработка независимо от стажа;
  • ребенок старше 8 лет — первые 10 дней болезни оплачиваются в размере 60, 80 или 100% среднего заработка в зависимости от стажа. В дальнейшие дни правила выплаты сохраняются при стационарном лечении. При амбулаторном показатели составят 50% среднего заработка.
  • Если ребенку еще нет 7 лет, больничный может длиться до 60 дней в год (при сложном заболевании — до 90 дней). Если ему 7−15 лет — до 45 дней в год и не больше 15 дней подряд. Если у ребенка инвалидность, можно взять больничный длительностью до 120 дней в год.

Трудовые гарантии для многодетных отцов

Работодатель не может уволить многодетного отца, если одновременно есть два условия: он единственный кормилец, в семье трое или больше малолетних детей, одному из которых меньше трех лет.

Ежегодный оплачиваемый отпуск многодетному отцу предоставляется в удобное для него время (пока младшему ребенку не исполнится 14 лет).

Досрочная пенсия

Отцы, которые воспитывали ребенка с инвалидностью до восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно, если этого не сделает мама. Эта категория мужчин может начать получать пенсию по старости в 55 лет, если есть страховой стаж не менее 20 лет. Другие условия можно уточнить в местном отделении СФР.

20 октября в России праздновался День отца. Его отмечают примерно в 30 странах. Ранее мы писали, какие традиции празднования Дня отца существуют в мире.