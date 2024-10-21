Какие меры поддержки положены отцам

Отцы, которые воспитывали ребенка с инвалидностью до восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно, если этого не сделает мама. Эта категория мужчин может начать получать пенсию по старости в 55 лет, если есть страховой стаж не менее 20 лет. Другие условия можно уточнить в местном отделении СФР.