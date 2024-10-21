Какие меры поддержки положены отцам

Отпуск и пособие по уходу за ребенком
Как сообщает «Объясняем. РФ», отцы могут ухаживать за детьми и получить выплату. Для этого нужно предоставить работодателю два заявления: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Деньги начисляют с первого дня отпуска до достижения ребенком полутора лет.
Больничный по уходу за ребенком
Если ребенок заболел, его отец может оформить оплачиваемый больничный. Размер выплаты зависит от возраста сына или дочери:
- ребенок до 7 лет включительно — 100% среднего заработка независимо от стажа;
- ребенок старше 8 лет — первые 10 дней болезни оплачиваются в размере 60, 80 или 100% среднего заработка в зависимости от стажа. В дальнейшие дни правила выплаты сохраняются при стационарном лечении. При амбулаторном показатели составят 50% среднего заработка.
- Если ребенку еще нет 7 лет, больничный может длиться до 60 дней в год (при сложном заболевании — до 90 дней). Если ему 7−15 лет — до 45 дней в год и не больше 15 дней подряд. Если у ребенка инвалидность, можно взять больничный длительностью до 120 дней в год.
Трудовые гарантии для многодетных отцов
Работодатель не может уволить многодетного отца, если одновременно есть два условия: он единственный кормилец, в семье трое или больше малолетних детей, одному из которых меньше трех лет.
Ежегодный оплачиваемый отпуск многодетному отцу предоставляется в удобное для него время (пока младшему ребенку не исполнится 14 лет).
Досрочная пенсия
Отцы, которые воспитывали ребенка с инвалидностью до восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно, если этого не сделает мама. Эта категория мужчин может начать получать пенсию по старости в 55 лет, если есть страховой стаж не менее 20 лет. Другие условия можно уточнить в местном отделении СФР.
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