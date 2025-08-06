Какие льготы положены на покупку набора школьных принадлежностей

В преддверии начала учебного года многие россияне озабочены покупкой набора школьных принадлежностей для детей. Полезно знать, что существуют меры поддержки на подготовку к школе — единоразовые и ежегодные выплаты, льготы и пособия для многодетных, малоимущих семей. Узнайте, кто может на них претендовать, как их оформить и ожидаются ли выплаты в 2025 году.