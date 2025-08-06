Какие льготы положены на покупку набора школьных принадлежностей

Известно, что на федеральном уровне единоразовые выплаты к 1 сентября не предусмотрены и в ближайшее время ожидать их не стоит. Однако компенсации затрат на сборы в школу есть в некоторых регионах страны. На выплаты могут рассчитывать три категории: многодетные семьи, малоимущие и дети-инвалиды.
Меры поддержки многодетным семьям
Многодетным семьям оказывают разнообразную поддержку для подготовки детей к школе. Им выплачивают денежные пособия, а также оказывают материальную помощь, например предоставляют одежду, обувь или канцелярские принадлежности.
По 10 тысяч рублей к 1 сентября многодетным семьям ежегодно выплачивают в Брянской области.
В Алтайском крае существуют отдельные меры поддержки для первоклассников из многодетной семьи и школьников, учащихся в более старших классах.
По 7500 рублей к 1 сентября многодетная семья получает на сборы первоклассника и по 5000 рублей на сборы учащихся 2−11-х классов.
По 2000 рублей к 1 сентября многодетным семьям ежегодно выплачивают в Рязанской области.
Меры поддержки малоимущим семьям
Малоимущим семьям оказывается поддержка в виде ежегодных выплат, предоставления одежды, обуви, учебной литературы и письменных принадлежностей.
По 13 257 рублей к 1 сентября семьям с низким доходом, в том числе семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, ежегодно выплачивают в Москве. Для этого необходимо подать заявление через портал mos.ru.
Одежду и обувь для школьников на сумму 6090 рублей, а также учебники и письменные принадлежности на сумму 2100 рублей к 1 сентября выдают малоимущим семьям в Республике Ингушетия.
По 2000 рублей к 1 сентября малоимущим семьям ежегодно выплачивают в Рязанской области.
Меры поддержки детям-инвалидам
Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, оказывают поддержку в подготовке к учебному году с помощью различных программ и финансовых компенсаций. Родители имеют право на пособие на покупку необходимых школьных принадлежностей, а также оформление компенсации за школьное питание, если ребенок находится на надомном обучении.
Социальная помощь адресно
В российских регионах существует программа адресной социальной помощи для семей, столкнувшихся с трудностями, когда предоставляются средства на покупку необходимых вещей к школе. В Москве выдают электронный сертификат, по которому можно приобрести детские товары.
Покупка школьной формы
До 14 тысяч рублей в ряде регионов можно получить на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей. Для этого необходимо обратиться в отдел соцзащиты.
Акция «Собери ребенка в школу»
Во всех регионах страны проходит ежегодная акция «Собери ребенка в школу» для помощи детям из нуждающихся семей. В ее рамках школьникам предоставляют рюкзаки, канцелярские принадлежности и форму. Участниками могут стать многодетные семьи, малообеспеченные и нуждающиеся; дети с инвалидностью; семьи участников спецоперации; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Подарочные наборы первоклассника
В некоторых регионах губернаторы предоставляют подарочные наборы первоклассникам. В них входят наборы канцелярских принадлежностей: пеналы, тетради, обложки, альбомы для рисования, краски, ручки и карандаши, а также различные материалы для творчества.
Для получения набора необходимо с 10 августа по 1 октября 2025 года подать заявление в том учебном заведении, в которое принят ваш ребенок.
Чтобы получить выплаты, необходимо выполнить несколько шагов, пишет Life.ru:
— узнать о возможных льготах в региональном МФЦ, посетить официальный сайт администрации вашего города или муниципального образования или на портале «Госуслуги»;
— собрать документы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, документ, подтверждающий статус многодетной или малоимущей семьи, реквизиты банковского счета;
— подать заявление в отделении Социального фонда России, в МФЦ или на «Госуслугах». В некоторых регионах — непосредственно в школе.
На рассмотрение заявления уходит около 10 дней. Если все в порядке, деньги перечисляются на указанный счет в течение пяти дней после одобрения.
Ранее эксперты подсчитали, что на сборы ребенка в школу в 2025 году уйдет 17 925 рублей.