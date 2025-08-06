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Какие льготы положены на покупку набора школьных принадлежностей

В преддверии начала учебного года многие россияне озабочены покупкой набора школьных принадлежностей для детей. Полезно знать, что существуют меры поддержки на подготовку к школе — единоразовые и ежегодные выплаты, льготы и пособия для многодетных, малоимущих семей. Узнайте, кто может на них претендовать, как их оформить и ожидаются ли выплаты в 2025 году.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Известно, что на федеральном уровне единоразовые выплаты к 1 сентября не предусмотрены и в ближайшее время ожидать их не стоит. Однако компенсации затрат на сборы в школу есть в некоторых регионах страны. На выплаты могут рассчитывать три категории: многодетные семьи, малоимущие и дети-инвалиды.

Меры поддержки многодетным семьям

Многодетным семьям оказывают разнообразную поддержку для подготовки детей к школе. Им выплачивают денежные пособия, а также оказывают материальную помощь, например предоставляют одежду, обувь или канцелярские принадлежности.

По 10 тысяч рублей к 1 сентября многодетным семьям ежегодно выплачивают в Брянской области.

В Алтайском крае существуют отдельные меры поддержки для первоклассников из многодетной семьи и школьников, учащихся в более старших классах.

По 7500 рублей к 1 сентября многодетная семья получает на сборы первоклассника и по 5000 рублей на сборы учащихся 2−11-х классов.

По 2000 рублей к 1 сентября многодетным семьям ежегодно выплачивают в Рязанской области.

Меры поддержки малоимущим семьям

Малоимущим семьям оказывается поддержка в виде ежегодных выплат, предоставления одежды, обуви, учебной литературы и письменных принадлежностей.

По 13 257 рублей к 1 сентября семьям с низким доходом, в том числе семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, ежегодно выплачивают в Москве. Для этого необходимо подать заявление через портал mos.ru.

Одежду и обувь для школьников на сумму 6090 рублей, а также учебники и письменные принадлежности на сумму 2100 рублей к 1 сентября выдают малоимущим семьям в Республике Ингушетия.

По 2000 рублей к 1 сентября малоимущим семьям ежегодно выплачивают в Рязанской области.

Меры поддержки детям-инвалидам

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, оказывают поддержку в подготовке к учебному году с помощью различных программ и финансовых компенсаций. Родители имеют право на пособие на покупку необходимых школьных принадлежностей, а также оформление компенсации за школьное питание, если ребенок находится на надомном обучении.

Социальная помощь адресно

В российских регионах существует программа адресной социальной помощи для семей, столкнувшихся с трудностями, когда предоставляются средства на покупку необходимых вещей к школе. В Москве выдают электронный сертификат, по которому можно приобрести детские товары.

Покупка школьной формы

До 14 тысяч рублей в ряде регионов можно получить на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей. Для этого необходимо обратиться в отдел соцзащиты.

Акция «Собери ребенка в школу»

Во всех регионах страны проходит ежегодная акция «Собери ребенка в школу» для помощи детям из нуждающихся семей. В ее рамках школьникам предоставляют рюкзаки, канцелярские принадлежности и форму. Участниками могут стать многодетные семьи, малообеспеченные и нуждающиеся; дети с инвалидностью; семьи участников спецоперации; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подарочные наборы первоклассника

В некоторых регионах губернаторы предоставляют подарочные наборы первоклассникам. В них входят наборы канцелярских принадлежностей: пеналы, тетради, обложки, альбомы для рисования, краски, ручки и карандаши, а также различные материалы для творчества.

Для получения набора необходимо с 10 августа по 1 октября 2025 года подать заявление в том учебном заведении, в которое принят ваш ребенок.

Чтобы получить выплаты, необходимо выполнить несколько шагов, пишет Life.ru:

— узнать о возможных льготах в региональном МФЦ, посетить официальный сайт администрации вашего города или муниципального образования или на портале «Госуслуги»;

— собрать документы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, документ, подтверждающий статус многодетной или малоимущей семьи, реквизиты банковского счета;

— подать заявление в отделении Социального фонда России, в МФЦ или на «Госуслугах». В некоторых регионах — непосредственно в школе.

На рассмотрение заявления уходит около 10 дней. Если все в порядке, деньги перечисляются на указанный счет в течение пяти дней после одобрения.

Ранее эксперты подсчитали, что на сборы ребенка в школу в 2025 году уйдет 17 925 рублей.