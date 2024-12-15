Какие льготы и выплаты положены студентам в 2025 году

Еще есть повышенная государственная социальная стипендия. Ее размер также определяют вузы. При этом, если студент получает повышенную академическую стипендию, то сумма двух этих выплат не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране. Стипендиальный фонд на 2025 год формировался в 2024 году с учетом прожиточного минимума за 2023 год. Поэтому в 2025 году сумма повышенных академической и социальной стипендии должна составлять не менее 14 375 рублей. Повышенную соцстипендию назначают: