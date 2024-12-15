Какие льготы и выплаты положены студентам в 2025 году

По новым правилам Минобрнауки РФ, ученики выпускных классов должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. А университеты обязаны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.
Напомним, результаты ЕГЭ действуют пять лет, включая год сдачи экзаменов. Таким образом, результаты ЕГЭ 2025 года будут действительны до конца 2029 года. Кроме того, в Новом году поступать смогут учащиеся, сдавшие ЕГЭ в 2021, 2022, 2023, 2024 годах.
Какие выплаты положены студентам?
Академическая стипендия
Во время обучения студенты-бюджетники получают стипендию за хорошую учебу. Размер государственной академической стипендии на 2024/25 учебный год с учетом уровня инфляции, но без учета районного коэффициента, составляет 2 056 рублей. Это определено рекомендательным письмом Минобрнауки России от 10 июня 2024 года. Она начисляется автоматически.
Социальная стипендия
Также студенты вузов и колледжей (очники на бюджетной основе) могут рассчитывать на социальную стипендию. Размер выплаты устанавливается учебными заведениями, но она не может быть ниже 809 рублей для среднего профессионального и 2227 рублей для вузов. Для получения этой стипендии необходимо подать в деканат документы, подтверждающие право на выплату. Претендовать на социальную стипендию могут:
- студенты с инвалидностью (с детства, а также инвалидность I и II групп);
- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- потерявшие обоих или единственного родителя в период обучения;
- студенты, получившие инвалидность во время военной службы;
- служившие в армии по контракту не менее трех лет;
- получающие в течение года соцпомощь (к примеру, малоимущие);
- пострадавшие в радиационной катастрофе.
Повышенная социальная стипендия
Еще есть повышенная государственная социальная стипендия. Ее размер также определяют вузы. При этом, если студент получает повышенную академическую стипендию, то сумма двух этих выплат не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране. Стипендиальный фонд на 2025 год формировался в 2024 году с учетом прожиточного минимума за 2023 год. Поэтому в 2025 году сумма повышенных академической и социальной стипендии должна составлять не менее 14 375 рублей. Повышенную соцстипендию назначают:
- студентам I и II курсов, которые учатся на «четыре» и «пять» и относятся к одной из категорий граждан, имеющих право на государственную социальную стипендию;
- или студентам в возрасте до 20 лет с единственным родителем-инвалидом I группы.
Президентская стипендия
В 2023 году глава государства учредил стипендию в размере 75 000 рублей для аспирантов и адъюнктов очников, проводящих научные исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития. «Стипендия Президента Российской Федерации назначается на срок от одного года до четырех лет и выплачивается ежемесячно», — говорится в указе.
Также существуют стипендии правительственные (их считают аналогом президентской, поэтому студент не может получать одновременно две эти выплаты), государственные стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, стипендии, учрежденные региональными властями, фондами и коммерческими организациями.
Именные стипендии
За отличную учебу и успехи в научной деятельности по разным направлениям российские студенты могут также получать именные стипендии (по данным сервиса «Стипендиат.рф»):
- стипендия имени А. А. Вознесенского — за достижения в области литературы и журналистики — 15 000 рублей в месяц;
- стипендия имени Д .С. Лихачева — за достижения в области культурологии, истории, искусствоведения, педагогики, лингвистики и филологии — 15 000 рублей в месяц;
- стипендия имени А. И. Солженицына — за достижения в литературном творчестве, политологии и журналистике — 15 000 рублей;
- стипендия имени А. А. Собчака — за достижения в области юриспруденции — 15 000 рублей в месяц;
- стипендия имени В. А. Туманова — за достижения в юриспруденции и праве — 15 000 рублей в месяц (для студентов) и 20 000 рублей в месяц (для аспирантов);
- стипендия имени Ю. Д. Маслюкова — за достижения в области оборонной промышленности — 15 000 рублей в месяц;
- стипендия имени Е. Т. Гайдара — за достижения в области экономики — 15 000 рублей в месяц;
- стипендия С. П. Королева — за достижения в области инженерного дела — 15 000 рублей в месяц (бакалаврам и магистрам) и 20 000 рублей в месяц (аспирантам).
- стипендия имени К. А. Валиева — за достижения в области электронной промышленности— 55 000 рублей в месяц (бакалаврам и магистрам) и 75 000 рублей в месяц (аспирантам).
Какие льготы есть у студентов?
Помощь в стажировке и поиске работы
С 1 января 2025 студенты вузов или колледжей, в том числе обучающиеся по целевому набору, смогут обращаться за адресной помощью в центры занятости для поиска стажировки, а также дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Напомним, что в 2023 году Минтруд предложил ввести обязательное оформление практики через портал «Работа в России» для всех образовательных организаций с начала 2025 года. В 2024 году работодатели впервые разместили свои предложения о целевом обучении на портале «Работа России».
Сокращенная рабочая неделя
Если студент совмещает работу и учебу (заочно или в очно-заочной форме), он вправе за 10 месяцев до начала итоговой аттестации потребовать сократить рабочее время на семь часов в неделю. По договоренности с работодателем студент может быть освобожден от работы один день в неделю или ему сокращают рабочее время в течение недели.
Дополнительный отпуск
Работающий студент может взять дополнительный отпуск по учебе с сохранением зарплаты. Он выдается, если студенту нужно пройти промежуточную (до 50 календарных дней) или итоговую (до четырех месяцев в соответствии с учебным планом) аттестацию. Такое право есть у тех, кто учится на заочной или очно-заочной форме на бакалавриате, специалитете и магистратуре.
Очники тоже могут взять отпуск, но без сохранения зарплаты. На 15 дней для прохождения промежуточной аттестации, месяц — для сдачи итоговых госэкзаменов, четыре месяца — для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Льготный проезд
Льготы на проезд студентам устанавливаются на местном уровне. Узнать о них можно в деканате, на сайте перевозчика или муниципалитета. Работающим студентам-заочникам от работодателя раз в год положена компенсация поездки до места учебы и обратно (в размере 50% — студентам средних специальных учебных заведений, 100% — студентам вузов).
Налоговый вычет
Студенты-платники могут вернуть 13% от стоимости своего обучения, оформив социальный налоговый вычет. Согласно порталу «Госуслуги», максимальный размер вычета составляет до 19 500 рублей в год при стоимости обучения до 150 000 рублей в год.
Льготные мероприятия
По студенческому билету большинство учреждений культуры и искусства (музеи, театры, выставочные залы