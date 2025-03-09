Какие льготы и выплаты положены Героям России

Граждане, обладающие званием Героя России имеют право на повышение всех видов пенсий по старости, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также освобождаются уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет. Либо по желанию вместо этого они могут получать ежемесячную денежную выплату, размер которой с 01.02.2025 составляет 98 194 рубля, отметила эксперт.