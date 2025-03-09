Какие льготы и выплаты положены Героям России

Герой России (официально — Герой Российской Федерации) — это высшее звание, которое присваивается за совершение героических подвигов и заслуги перед народом и государством. Обладатели этого звания могут рассчитывать на определенный перечень льгот, рассказала aif.ru кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.
Граждане, обладающие званием Героя России имеют право на повышение всех видов пенсий по старости, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также освобождаются уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет. Либо по желанию вместо этого они могут получать ежемесячную денежную выплату, размер которой с 01.02.2025 составляет 98 194 рубля, отметила эксперт.
«Независимо от получения ЕДВ, Герои РФ имеют право, например, на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, на денежную компенсацию расходов на автомобильное топливо, — подчеркнула юрист. — Освобождаются такие граждане от платы за посещение особо охраняемых природных территорий».