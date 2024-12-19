Какие льготы и выплаты положены беременным в 2025 году?

Если женщина ждет ребенка, она может рассчитывать на финансовую помощь от государственных и региональных властей и получать сразу три пособия одновременно. Их назначает и выплачивает Социальный фонд России (СФР).
Единое пособие при постановке на учет до 12 недель беременности
Для получения единого пособия по беременности женщина должна встать на учет в женскую консультацию на раннем сроке (до 12 недель) и обратиться за выплатой уже после 12 недель беременности (заявление можно подать здесь). Обязательным условием получения выплаты считается регулярное посещение врача (10−14 недель, 18−22 недели и 30−32 недели), так как медорганизация передает сведения о плановых посещениях в СФР. Если врача не посещать, то выплата будет приостановлена.
Размер единого пособия зависит от наличия имущества и дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на трудоспособного в регионе:
- 50% — базовый размер выплат;
- 75% — назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
- 100% — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.
В 2025 году беременным выплатят в среднем от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. руб. в месяц. Чтобы посмотреть конкретные данные по вашему региону — жмите сюда.
Пособие по беременности и родам при трудоустройстве
Декретные начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после (в общей сумме 140 дней). При многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска длится дольше — 194 дня (84 + 110) и 156 дней (70+86) соответственно. Официально трудоустроенным женщинам декретные начисляются после заявления работодателю. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, а также с учетом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, с 2025 года размер МРОТ составит 22 440 рублей в месяц.
Как сообщается в пояснительной записке к ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней в 2025 году составит 794 355,80 рублей.
Размеры пособия по беременности и родам к 1 января 2025 года:
- максимум за 140 дней декрета — 794 355 рублей;
- минимум за 140 дней — 103 285 рублей;
- максимум за 156 дней декрета — 885 139 рублей;
- минимум за 156 дней — 115 089 рублей;
- максимум за 194 дня декрета — 1 100 750 рублей;
- минимум за 194 дня — 143 123 рублей.
Безработные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, получают пособие в размере 100% прожиточного минимума своего региона.
Единовременное пособие беременной жене призывника
Разовая выплата назначается женам военнослужащих, проходящих срочную службу. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения.
Пособие назначается женщинам со сроком беременности не меньше 180 дней и выплачивается независимо от других детских пособий. За его получением необходимо обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства или через «Госуслуги». Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня окончания отцом ребенка военной службы. С 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года размер пособия составит 38 963,47 рублей. Потом будет произведена индексация.
Какие меры поддержки предусмотрены после рождения ребенка?
После рождения малыша СФР предоставляет маме, независимо от уровня дохода и количества детей единовременную выплату. Ее размер до 31 января 2025 года составит 24 604 рублей. Право на выплату имеют не только родители, но и опекуны, усыновители и приемные родители.
Также работающие мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, в течение 1,5 лет жизни малыша смогут получать ежемесячное пособие. Его размер, по данным СФР, составляет 40% среднего дохода, но не менее 9,2 тыс. рублей и не более 49,1 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, оформляется маткапитал. В 2025 году его проиндексируют на 7,3%. Таким образом, за первого ребенка он составит 676 398,58 рублей, а за второго и третьего ребенка — 893 835,55 рублей. Деньги можно направить обучение детей, покупку жилья и ряд других направлений. Если доход семьи невысокий, то можно получать маткапитал в формате ежемесячных выплат. Остаток, не превышающий 10 тысяч рублей, можно получить в виде единовременной выплаты.
Многодетным мамочкам начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент и стаж за воспитание детей. Кроме того, они могут выйти на пенсию досрочно:
- в 54 лет — родили воспитали троих детей;
- в 56 лет — четверых;
- в 50 лет — пятерых и более.
Более подробную информацию о положенных льготах можно узнать в соцслужбах по месту жительства, МВЦ, отделениях СФР, а также на их сайтах и портале «Госуслуги».