Какие льготы и выплаты положены беременным в 2025 году?

Декретные начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после (в общей сумме 140 дней). При многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска длится дольше — 194 дня (84 + 110) и 156 дней (70+86) соответственно. Официально трудоустроенным женщинам декретные начисляются после заявления работодателю. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, а также с учетом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, с 2025 года размер МРОТ составит 22 440 рублей в месяц.