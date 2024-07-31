Какие лекарства нельзя везти за границу

В большинстве случаев добавляются еще и правила транспортной авиакомпании, осуществляющей перевозку.
«Таким образом, при въезде-выезде из страны и перемещении через границу сильнодействующих или ядовитых веществ, а также наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям надо обязательно иметь с собой документы (или их заверенные копии, или заверенные выписки из них), подтверждающие назначение этих препаратов», — отмечает адвокат.
Как правило, это будет рецепт, в котором обязательно должны быть указаны сведения о наименовании и количестве назначенного препарата.
Если такие документы составлены на иностранном языке, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
При этом такие лекарства обязательны к декларированию при пересечении границы. А проходить таможенную границу во всех этих случаях нужно по красному коридору, предупреждает Миронов.
На практике, по его словам, возникает достаточно много спорных и неприятных ситуаций.
Например, человек следует с лекарствами, содержащими наркотические средства по зеленому коридору к сотруднику таможни и задает вопрос: «а как мне поступить с моим лекарством?» Но этот гражданин уже пересек белую линию таможенной границы и формально уже совершил либо административное правонарушение, либо уголовное преступление, наказание за которое, в зависимости от веса и того или иного запрещенного вещества может достигать 20 лет лишения свободы.
Кроме того, необходимо обратить внимание на количество и стоимость препаратов.
Без декларирования можно везти лекарства исключительно для личного применения. Поэтому «вполне резонно может возникнуть вопрос к чемодану тех или иных лекарств». Так же вопросы могут быть и к трем-четырем упаковкам весьма дорогостоящих препаратов, предупреждает юрист.
Строгой регламентации, что следует отнести к личным нуждам, а что к коммерческой деятельности нет. Сотрудники таможни принимают соответствующие меры реагирования по ситуации.
Кроме того, при пересечении границы с лекарствами нужно обратить внимание и на их упаковку, говорит адвокат.
Она должна быть целостной, позволяющей прочитать название препарата, а в некоторых случаях и содержание действующих веществ.
Поскольку в каждой стране существует свой список запрещенных психотропных, наркотических и сильнодействующих веществ, не лишней будет консультация в компетентном органе страны, предполагаемой к посещению, о правилах ввоза или вывоза лекарственных препаратов.
Более того, в разных странах само понятие лекарственных препаратов разное. «И если в условном Мозамбике врач сделал назначение наркосодержащего препарата, и в аптеке указанной страны этот аппарат был приобретен, то это вовсе не означает, что по прибытии в Российскую Федерацию этот препарат будет именно лекарством, а не банальным наркотическим средством», — объяснил Анатолий Миронов.