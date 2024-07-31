Какие лекарства нельзя везти за границу

«Таким образом, при въезде-выезде из страны и перемещении через границу сильнодействующих или ядовитых веществ, а также наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям надо обязательно иметь с собой документы (или их заверенные копии, или заверенные выписки из них), подтверждающие назначение этих препаратов», — отмечает адвокат.