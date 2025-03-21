Какие квартиры могут себе позволить многодетные семьи в России

У большей части опрошенных (62%) собственное жилье. В ипотеку квартиру взяла каждая пятая многодетная семья (21%). 32% получили квартиру по наследству. Еще 9% приобрели ее за наличные.

24% сообщили, что живут вместе с семьей в съемной квартире. А вот 17% пока снимают жилье, но уже ждут ключи от своей квартиры. В квартире родителей живут 14% респондентов.