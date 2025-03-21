Какие квартиры могут себе позволить многодетные семьи в России

Они решили выяснить, в каких условиях в РФ живут семьи с тремя и более детьми. Оказалось, что у каждого четвертого ребенка (24%) нет своей комнаты. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследователей.
Чаще всего дети, живущие в квартире, где есть детская комната, делят ее со своим братом или сестрой (60%). При этом почти половина взрослых (47%) считают, что у каждого ребенка должна быть отдельная комната.
В каких условиях живут многодетные семьи
У большей части опрошенных (62%) собственное жилье. В ипотеку квартиру взяла каждая пятая многодетная семья (21%). 32% получили квартиру по наследству. Еще 9% приобрели ее за наличные.
24% сообщили, что живут вместе с семьей в съемной квартире. А вот 17% пока снимают жилье, но уже ждут ключи от своей квартиры. В квартире родителей живут 14% респондентов.
Метраж квартиры для многодетной семьи
Согласно исследованию, каждый второй опрошенный (41%) живет в квартире от 50 до 70 квадратных метров. У 40% метраж составляет менее 50 «квадратов». И лишь у каждого пятого (19%) площадь квартиры составляет 70−100 квадратных метров.
Отвечая на вопрос, какой метраж оптимален для многодетной семьи, 44% назвали площадь более 100 квадратных метров. Еще 45% хотят квартиру площадью от 70 до 100 «квадратов». Площадь 50−70 квадратных метров устроила бы только 11%.
По данным руководителя отдела ипотеки Level Group Юлиана Овечкина, каждому пятому опрошенному (21%) улучшить жилищные условия очень помогает материнский капитал. В компании рассказали, что его чаще всего тратят на покупку однушек (29% случаев), реже — трехкомнатных и двухкомнатных квартир (в 22%). Наименьшим спросом материнский капитал пользуется при покупке четырех- и пятикомнатных квартир (5%).
«Интересно, что квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18% случаев», — добавил Овечкин.
Ранее в Госдуме рассказали о льготах и выплатах, положенных многодетным в 2025 году.