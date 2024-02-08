Какие кошки самые умные. 5 пород, которые удивят сообразительностью

Они дружелюбны по отношению к собакам и детям. Однако абиссины не относятся к тем кошкам, которые целые дни проводят на коленях у хозяина. Это независимые создания. И все же представители породы чувствуют себя лучше, если есть еще одна абиссинская кошка. Вместе им веселее, когда хозяина нет дома.