Какие изменения в ЕГЭ ждут выпускников в 2025 году

Помимо прочего, предлагается увеличить минимальный порог слов, при котором сочинение не будет проверяться. Раньше если в нем не было 69 слов, его не проверяли. Теперь же минимум должен составлять 99 слов. Если в работе выпускника будет меньше, ее не проверят.