Какие изменения в ЕГЭ ждут выпускников в 2025 году

В конце августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты пробных вариантов, кодификаторов и спецификаторов для подготовки к ЕГЭ-2025. До 2025 года эксперты будут совершенствовать задания, исправлять ошибки и вносить изменения.
Вот, что изменится в ЕГЭ в 2025 году по разным предметам.
Русский язык
Самое интересное — изменение формулировки 27 задания. В прошлые годы экзаменуемые были должны написать по найденной в тексте проблеме. В 2025 году эксперты предлагают прописывать проблему заранее.
Также изменится 22 задание. Оно станет похоже на 26-е, в котором нужно соотнести приведенные предложения и использованные в них художественные средства. А в обновленном 26-м будут проверять знание союзов, частиц, местоимений.
В заданиях больше изменений есть. Главные новшества затронули критерии оценивания сочинений.
Так, выпускникам теперь могут поставить ноль баллов за:
- примеры экстремистских материалов;
- примеры запрещенных к распространению среди несовершеннолетних материалов;
- примеры социально неприемлемого поведения людей;
- противозаконные высказывания (пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей);
- нецензурную лексику;
- иностранные слова, которых нет в нормативных словарях и у которых есть аналоги в русском языке.
Еще один критерий, на который важно обратить внимание, — К2, «Комментарий к проблеме исходного текста». Начиная с 2024 года, выпускники начали использовать в качестве аргументов аниме, комиксы, мангу, фанфики и видеоигры. В 2025-м их предлагают запретить как на ОГЭ, так и на ЕГЭ.
Дело в том, что проверить на достоверность приведенные аргументы не из классической литературы эксперты не смогут, так как просто не знакомы с длинными аниме-сериалами или сюжетами компьютерной игры. По словам экспертов, из-за этого дети могут выдумать подходящий пример, зная, что его зачтут.
Помимо прочего, предлагается увеличить минимальный порог слов, при котором сочинение не будет проверяться. Раньше если в нем не было 69 слов, его не проверяли. Теперь же минимум должен составлять 99 слов. Если в работе выпускника будет меньше, ее не проверят.
Литература
В 2025 году в экзамене по литературе планируется смена формулировок заданий с развернутым ответом.
Раньше выпускники в пятом и десятом заданиях должны написать мини-сочинение со сравнительным анализом приведенных произведений, выпускников просили самостоятельно подобрать примеры либо из русской литературы с указанием временного периода (например, только первая половина XIX века), либо из зарубежной — без ограничений по периодам.
Из-за этого экзаменуемые часто путались, так как, по словам экспертов, для детей что XVII, что XX века — все одно. Из-за этого выполненное пятое задание часто обнулялось, что приводило к потере 39 вторичных баллов.
В новой версии пятого задания составители теперь сами выбирают героев, мотивы или произведения для сравнения.
В десятом задании сняли хронологические ограничения для примеров.
В заданиях 11.1−11.3, где нужно выбрать тему и написать сочинение, появится «дискуссионный» вопрос. В демоверсии приводят такой пример: «Существует несколько трактовок образа Луки из пьесы М. Горького “На дне”: от обманщика, жулика до философа-гуманиста. Какой точки зрения Вы придерживаетесь?».
В версии 2025 года из перечня произведений, на которые можно опираться при написании сравнительного анализа, убрали следующих авторов:
- Василий Аксёнов (автор романа «Звездный билет»);
- Георгий Владимов (автор романа «Генерал и его армия»);
- Василий Гроссман (автор романа «Жизнь и судьба»);
- Владимир Маканин (автор рассказа «Кавказский пленный» и повести «Верный Руслан»);
- Виктор Пелевин (автор романа «Жизнь насекомых»);
- Варлам Шаламов (автор «Колымских рассказов»);
- Евгений Гришковец (автор пьесы «Как я съел собаку»);
- Ксения Драгунская (автор детского сборника «Целоваться запрещено»);
- Поэты Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Давид Самойлов, Ольга Седакова;
- Харпер Ли (автор романа «Убить пересмешника»);
- Генрих Бёлль (автор рассказа «Путник, когда ты придешь в Спа…»);
- Франц Кафка (автор романа «Процесс»);
- Джордж Оруэлл (автор романа «1984»);
- Олдос Хаксли (автор романа «О дивный новый мир»);
- Габриэль Гарсия Маркес (автор рассказа «Очень старый человек с большими крыльями»);
- Ульф Старк (автор повестей «Беглецы», «Чудаки и зануды», «Маленькая повесть о любви»);
- Уильям Сомерсет Моэм (автор сборника «Луна и грош. Театр»);
- Герхарт Гауптман (автор пьесы «Перед восходом солнца»).
Информатика
В задании 27 уточнили, какие умения выпускников будут проверять в решении задач на анализ данных (сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов).
Химия
Сама структура экзамена не изменилась, однако в 17-м задании вместо выбора нескольких ответам выпускникам нужно будет сопоставить предложенные позиции. Например, установить соответствие между реакцией и ее типом.
Физика
Структура не изменилась. но в заданиях два, четыре, восемь, 16, 21, 22 и 26 расширили список тем, которые в них могут встретиться:
- во втором задании может попасться закон всемирного тяготения;
- в четвертом — звук и скорость звука;
- в восьмом — количество теплоты, удельную теплоту парообразования, удельную теплоту плавления, удельную теплоту сгорания топлива;
- в задании 16 — закон радиоактивного распада;
- в задании 21 — раздел «механика»;
- в задании 22 — весь раздел «молекулярная физика»;
- в задании 26 — скорость материальной точки.
Иностранные языки
19−24 задания по английскому, немецкому, французскому и испанскому языку могут опираться не на один текст, а на два, а в критериях 4-го задания устной части теперь прописано количество допустимых логических ошибок при ответе (1 ошибка — 3 балла из 4, 2−3 ошибки — 2 балла, 4−5 — 1 балл, больше 6 — 0 баллов).
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