Какие христианские святыни есть в Сирии

В Сирии 8 декабря 2024 года проихошел вооруженный переворот. Исламисты и силы оппозиции вошли в Дамаск. По сообщениям Reuters, президент Асад покинул столицу, а премьер-министр аль-Джалали объявил о готовности передать власть новому правительству.
Между тем в этой стране, где основная часть населения исповедует ислам, немало христианских святынь и вообще история христианства тесно связана с этой территорией.
Исторически и до сегодняшнего дня живущие здесь христиане и все храмы относятся к юрисдикции Антиохийской Православной церкви. Это самая древняя и самая уважаемая святыня данного региона.
Центром христианской Сирии является монастырь святого Георгия (по-арабски он называется «Мар Джорджиус»). Святой Георгий очень почитаем, а Сирии, потому что он святой не только для христиан, но и для мусульман. У них его имя произносится как Хыдр Абу-ль-Аббас.
Монастырь был построен при императоре Юстиниане в VI веке. Эта обитель всегда имела очень важное значение, потому что она была местом обязательной остановки и перевалочным пунктом для паломников, следующих из Европы в Иерусалим. Многие века назад она получила охранную грамоту от набегов мусульман и оплаты налогов еще от халифа Омара. Она до сих пор хранится в обители.
Еще одно важное для христиан место находится в Дамаске. Это христианская часовня, которая действует при мечети Омейядов. Здесь было место, куда клали отсеченную голову Иоанна Крестителя. Поэтому данное место привлекает паломников обеих религий. В эту мечеть позволяют заходить и женщинам-христианкам. Один из минаретов мечети носит название минарет Исы (Иисуса), местные поверья уверяют, что по нему на землю спустится во время Страшного суда сам Иисус.
Недалеко от Дамаска в местном Богородичном Храме (по-арабски «Умм Зуннар») хранится великая святыня, связанная с девой Марией — частица пояса Богородицы.