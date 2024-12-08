Какие христианские святыни есть в Сирии

Монастырь был построен при императоре Юстиниане в VI веке. Эта обитель всегда имела очень важное значение, потому что она была местом обязательной остановки и перевалочным пунктом для паломников, следующих из Европы в Иерусалим. Многие века назад она получила охранную грамоту от набегов мусульман и оплаты налогов еще от халифа Омара. Она до сих пор хранится в обители.