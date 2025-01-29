Какие грибы могут продлить жизнь

Вещество эрготионеин (ergothioneine, или ЕТ), содержащиеся в грибах, увеличивает продолжительность жизни и улучшает здоровье. Об этом сообщает научный журнал Medical Xpress со ссылкой на исследование международной группы ученых из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Сербии.
В чем суть эксперимента и каковы его результаты?
Специалисты провели эксперименты над крысами и червями-нематодами Caenorhabditis elegans. Воздействие ЕТ на червей осуществлялось с первого дня жизни и до взрослого возраст. Опыты привели (в сравнении с группой, которой не вводили вещество):
- к увеличению продолжительности жизни (примерно на 20%);
- к увеличению подвижности;
- к уменьшению признаков старения;
- к повышению устойчивости к стрессу.
Также вещество давали девятимесячным крысам (ежедневно, примерно по 10 мг в день). В сравнении с контрольной группой у подопытных крыс:
- повысилась выносливость;
- увеличилась мышечная масса;
- увеличение общего количества кровеносных сосудов в мышечных волокнах.
По сведениям ученых, «на основе культур клеток из организмов человека и мыши им удалось показать, что эрготионеин выступает в качестве альтернативного субстрата для цистатионин-гамма-лиазы (CSE)».
«Этот фермент играет фундаментальную роль в выработке газообразной молекулы сероводорода (H₂S), которая защищает клетки от окислительного стресса посредством процесса персульфидации. Снижение уровня пресульфидации связано со старением, сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями», — говорится в исследовании.
Эксперты также отмечают, что эрготионеин обладает многообещающим терапевтическим потенциалом для профилактики возрастных заболеваний.
В каких грибах ученые нашли средство от старения?
По данным специалистов, эрготионеин — представляет собой серосодержащие органическое соединение, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это природное вещество, которое человеческий организм не способен вырабатывать самостоятельно. Однако оно содержится в некоторых грибах, таких как вешенки или грибы шиитаке, а также в ферментированных продуктах. В частности, в эксперименте указано, что в 4,5 граммах сушеных вешенок содержится около 10 мг ЕТ (доза была рассчитана для крыс, а не для человека). По словам авторов научной работы, их следующий шаг — исследование потенциала вещества на людях.