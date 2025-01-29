Какие грибы могут продлить жизнь

По данным специалистов, эрготионеин — представляет собой серосодержащие органическое соединение, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это природное вещество, которое человеческий организм не способен вырабатывать самостоятельно. Однако оно содержится в некоторых грибах, таких как вешенки или грибы шиитаке, а также в ферментированных продуктах. В частности, в эксперименте указано, что в 4,5 граммах сушеных вешенок содержится около 10 мг ЕТ (доза была рассчитана для крыс, а не для человека). По словам авторов научной работы, их следующий шаг — исследование потенциала вещества на людях.