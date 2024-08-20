Какие грибы лучше: магазинные или лесные

В магазинах же продаются грибы, выращенные в оптимальных условиях. При этом соблюдаются все правила хранения. За качество покупных грибов можно не переживать, подчеркнула Людмила Сухорукова. Однако нужно обратить внимание на дату изготовления на этикетке и проверить, нет ли капелек влаги под пленкой, а также потемнения краев шляпок и среза ножки.