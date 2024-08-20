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Какие грибы лучше: магазинные или лесные

Некоторые любят собирать грибы самостоятельно, кто-то предпочитает покупать их в магазинах. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова объяснила, какому продукту лучше отдать предпочтение — выращенному в теплицах или срезанному в лесу.

Источник: bethL / СС0

В разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что собранные в лесу грибы, хоть и считаются экологичными и натуральными, все-таки уступают магазинным. Они впитывают из воздуха и земли вещества, которые окружают грибницу. Поэтому лесные экземпляры могут быть опасны для здоровья, если собрать их в неположенном месте.

В магазинах же продаются грибы, выращенные в оптимальных условиях. При этом соблюдаются все правила хранения. За качество покупных грибов можно не переживать, подчеркнула Людмила Сухорукова. Однако нужно обратить внимание на дату изготовления на этикетке и проверить, нет ли капелек влаги под пленкой, а также потемнения краев шляпок и среза ножки.

Грибы не сочетаются с некоторыми продуктами и напитками — например, алкоголем, фруктами. Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасны такие союзы.

Айгуль Сабитова