Какие грибы лучше: магазинные или лесные

В разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что собранные в лесу грибы, хоть и считаются экологичными и натуральными, все-таки уступают магазинным. Они впитывают из воздуха и земли вещества, которые окружают грибницу. Поэтому лесные экземпляры могут быть опасны для здоровья, если собрать их в неположенном месте.
В магазинах же продаются грибы, выращенные в оптимальных условиях. При этом соблюдаются все правила хранения. За качество покупных грибов можно не переживать, подчеркнула Людмила Сухорукова. Однако нужно обратить внимание на дату изготовления на этикетке и проверить, нет ли капелек влаги под пленкой, а также потемнения краев шляпок и среза ножки.
Грибы не сочетаются с некоторыми продуктами и напитками — например, алкоголем, фруктами. Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасны такие союзы.
Айгуль Сабитова