Золотое кольцо России — туристический маршрут, в который входят древние города Северо-Восточной Руси. В этих городах сохранились памятники архитектуры, культуры и истории. Многие из этих городов являются центрами народных ремесел.
Какие города входят в Золотое кольцо России?
У девяти городов России есть официальные свидетельства участников Национального туристического проекта «Золотое кольцо России». Это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
Сергиев Посад
Город был основан в 1340 году. В этом году там возвели церковь в честь Троицы, а потом появился монастырь. В 1380 году благословение перед сражением на Куликовом поле здесь получил Дмитрий Донской.
В 1422 над могилой Сергия Радонежского заложили Троицкий собор, где позже крестили Ивана Грозного. В 1744 году монастырь получил статус лавры.
Город часто переименовывали, но в 1991 году ему вернули историческое название — Сергиев Посад.
Троице-Сергиева лавра — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Везут из Сергиева Посада чаще всего религиозную атрибутику либо товары народного промысла: а именно — матрешки.
Пик сезона в Сергиевом Посаде — лето. Температура воздуха составляет 21−25 °C.
В сентябре поток туристов становится меньше, самый непопулярный месяц — декабрь. Средняя цена на бронирование отелей — от 1500 рублей за сутки. Средний чек в ресторане — от 1200 рублей. В пиковый сезон цены могут быть выше.
Переславль-Залесский
Этот город был основан в 1152 году. Назвали его просто Переславль, но он находился на территории, которая имела название Залесье, поэтому город стал Переславль- Залесский.
Из достопримечательностей особо выделяют Спасо-Преображенский собор, музей утюга и церковь Сорока мучеников, Никитский монастырь и музей Александра Невского.
Из сувениров особенно славятся сыры, а также мед. Можно приобрести красивую посуду из керамики.
Самый лучший сезон для отдыха в Переславле-Залесском начинается в мае и длится до конца сентября. Средняя температура летом — 21−23 °C и немного дождей. Средняя температура воздуха зимой составляет +6,5 °C. Декабрь — непопулярный месяц для гостей.
Цены на отель от 2000 рублей за сутки, на еду — от 800 рублей на человека.
Ростов Великий
Город возник на берегу Пижермы. Первые упоминания — 862 год, но тогда он уже был крупным городом. В Ростове правили Ярослав Мудрый, князь Борис и Юрий Долгорукий.
Посетить рекомендуется музей «Ростовское подворье», городской сад на берегу озера Неро, Ростовский кремль, Успенский собор, конюшенный двор, музей ростовского купечества.
В качестве сувениров из Ростова Великого везут Ростовскую финифть (искусство росписи), чернолощенную керамику, статуэтки сказочных персонажей, а также лук, пряники и иван-чай.
Пик туристического сезона приходится на лето. С мая по сентябрь в Ростов Великий активно едут туристы. Температура воздуха — от +20 до +24 °C.
Зимой спрос падает.
Отели стоят от 1600 рублей за сутки, в ресторанах и кафе средний чек начинается от 700 рублей.
Углич
Город был основан в 937 году. Первое летописное упоминание — 1148 год.
Достопримечательностями города считаются Угличский кремль, Церковь Царевича Дмитрия «на крови», Палаты угличских князей и памятник царевичу Дмитрию, а также Богоявленский собор.
Сувениры из Углича везут следующие: керамические изделия, сувениры из дерева, сыры, льняная одежда.
В Угличе пик сезона приходится на август: хорошая погода и максимальное количество туристов в городе. А начинается сезон с мая, когда температура составляет от +18 °C.
Зимой поездки в Углич не пользуются популярностью.
Цены на отели за сутки начинаются от 600 рублей. Цены на кафе и рестораны также начинаются с 600 рублей на человека.
Ярославль
Основан город Ярославом Мудрым в 1010 году. Город стоит на слиянии двух рек — Волги и Которосли. В Смутное время в Ярославле собиралось ополчение Минина и Пожарского. А еще именно здесь обнаружили «Слово о полку Игореве». Кроме того, в Ярославле находится храм Иоанна Предтечи — он изображен на 1000 рублях.
Ярославль — большой город с множеством достопримечательностей. Особо выделяют следующие: Успенский собор, Ильинско-Тихоновскую церковь, церковь Николы Рублёного, Митрополичьи палаты, а также бывший Спасо-Преображенский монастырь и церковь Иоанна Предтечи в Толчкове.
Из Ярославля везут бальзамы и сбитень, а еще иван-чай, пряники и сладости фабрики Яркондитер.
Самый лучший сезон для отдыха в Ярославле начинается мае и длится до сентября. Летом погода с минимальным количеством дождей — +22−25 °C.
Зимой туристов меньше.
Цены на отели начинаются от 2 400 рублей за сутки. Кафе и рестораны — от 500 рублей на человека.
Кострома
Была основана князем Юрием Долгоруким в 1152 году. В 1247 году город стал столицей Костромского княжества, а в 1338 году вошел в состав Московского.
Достопримечательности города: Ипатьевский монастырь, костромская слобода, романовский музей, памятник Ивану Сусанину, церковь Иоана Богослова.
Везут из Костромы льняные изделия, а также фигурки Снегурочки — внучки Деда Мороза или расшитые валенки.
В Кострому чаще едут с мая по сентябрь, а меньше всего туристов тут зимой. Температура воздуха летом составляет от +20 до +25 °C.
Цены на отели здесь от 1500 рублей, а поесть можно от 500 рублей на человека.
Иваново
Основали Иваново в 1871 году на берегу реки Уводь. В народе город зовут Городом невест, Ситцевым краем и Русским Манчестером.
В Иваново рекомендуется к посещению Ивановский историко-краеведческий музей Д. Г. Бурылина, музей ивановского ситца, дом-музей семьи Бубновых.
Везут из Иваново изделия из ситца — особо популярно постельное белье.
Теплый сезон длится в Иваново с мая по сентябрь. Средняя температура выше 17. С ноября по март — низкий сезон, когда средняя температура составляет ниже −1 °C.
Жилье можно арендовать от 1600 рублей за сутки. Поесть можно от 500 рублей на человека.
Суздаль
Этот красивейший город был основан примерно в X веке, а первое его упоминание датируется 1024 годом.
Суздаль — маленький город, но в нем пять монастырей и несколько отдельно стоящих храмов. В Суздале более 200 памятников архитектуры.
Рекомендуется к посещению смотровая площадка на Каменке, Покровский монастырь, Спасо-Ефимиев монастырь, Ризоположенский женский монастырь, а также торговые ряды.
В качестве сувенира можно везти изделия из глины и керамики, медовуху, а также сладкие пряники.
Больше всего туристов в Суздале в августе. Начало высокого сезона в городе приходится на май. Воздех прогревается до +19 °C.
Цены на жилье начинаются от 1600 рублей за сутки. Цены на кафе и рестораны — от 1000 рублей.
Владимир
Упоминания о Владимире датируются 990 годом. Город основал Владимир Красно Солнышко.
Во Владимире не забудьте посмотреть Дмитриевский собор, Успенский собор, Соборную площадь, Георгиевскую улицу, а также пешеходную улицу со смотровыми площадками и Старую аптеку.
Из Владимира везут платки, сувениры с символикой города, а также не забудьте о том, что главный сувенир из Владимира — Баба-Яга. Именно тут родился популярный персонаж русских сказок.
Начало высокого сезона во Владимире в мае. Температура воздуха — +19 °C. Пик сезона приходится на последний летний месяц. Стоимость жилья во Владимире начинается от 2000 рублей за сутки. Пообедать можно по цене от 1000 рублей на человека.