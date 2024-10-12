Какие города входят в Золотое кольцо России?

Основан город Ярославом Мудрым в 1010 году. Город стоит на слиянии двух рек — Волги и Которосли. В Смутное время в Ярославле собиралось ополчение Минина и Пожарского. А еще именно здесь обнаружили «Слово о полку Игореве». Кроме того, в Ярославле находится храм Иоанна Предтечи — он изображен на 1000 рублях.