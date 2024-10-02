В России есть Серебряное кольцо, которое иногда называют Серебряным ожерельем — туристический путь по городам в Северо-Западной части страны. Есть 16 городов, которые рекомендованы к посещению, однако ими маршрут не ограничивается, и в большинстве случаев поездка расширяется за счет соседних городов и сел.
Какие города входят в Серебряное кольцо России?
Все города, входящие в Серебряное кольцо России, находятся на Северо-Западе страны. Один из самых крупных городов считается Санкт-Петербург, где высокий туристический сезон приходится на майские праздники, лето и январские каникулы. В остальных городах пик туристического сезона приходится на август. Наименее популярными считаются зимние месяцы. В туристический пик цены на жилье и рестораны повышаются примерно на 30%.
Санкт-Петербург
Город, который был основан Петром Великим. Столицей нашей страны был с 1712 по 1918 годы. Визитной карточкой города можно назвать Петропавловскую крепость.
Из Санкт-Петербурга в качестве сувениров везут открытки, сладости, матрешки.
Великий Новгород
Основан в IX веке. Был столицей Новгородской Руси. Главная достопримечательность — Новгородский кремль.
Старая Русса
Маленький город в новгородской области был основан в X веке.
Достопримечательностями считаются — городище «Старая Русса», Спасо-Преображенский монастырь, Георгиевская церковь.
Великие Луки
Город, чуть больше Старой Руссы. Основан в 1166 году. Город подвергался нападениям, и от старой архитекторы мало что осталось. Стоит посмотреть западные ворота великолукской крепости.
Порхов
В 1239 году был основан Александром Невским. В нем живет всего 8 тысяч человек. Изначально его соорудили как деревянную крепость для защиты от литовцев.
Сегодня крепость — музей. Посмотреть стоит и его, и саму Порховскую крепость.
Псков
Этот город упоминается впервые в 903 году. Одной из главных достопримечательностей является Троицкий собор.
Изборск
Это деревня в Псковской области, которую основали как город в IX веке. В 1920 году город передали Эстонской республике. В 1945 году вернули.
Там проживает порядка 780 человек. Главная достопримечательность — Изборская крепость.
Город основан в 1392 году. Его достопримечательность — Псково-Печорский монастырь.
Калининград
Город, который до 1946 года носил название Кенигсберг. Основан был в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена.
В городе находится Кафедральный собор, который всем рекомендуют посмотреть.
Ивангород
Он основан Иваном III в 1492 году. Его построили в качестве крепости от западных соседей.
Сейчас Ивангородская крепость является достопримечательностью.
Кингисепп
С 1703 по 1922 года назывался Ямбургом. Затем был переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа. Основан был в 1348 году.
Екатерининский собор в Кингисеппе — достопримечательность города.
Выборг
Выборг основан шведами в 1293 году. Достопримечательности: Выборгский замок, Круглая башня, часовая башня кафедрального собора, башня Ратуши.
Приозерск
Основан в 1143 году. Оборонительные укрепления были деревянными и построены карелами. Достопримечательность — крепость Корела.
Старая Ладога
До 1703 года Ладога была городом. В 2003 году Старую Ладогу объявили «древней столицей Северной Руси».
Достопримечательности: Георгиевская церковь, Церковь Дмитрия Солунского (Старая Ладога), курган-могила Вещего Олега.
Вологда
Основана в 1147 году. В Вологде богатая архитектура. Стоит посетить Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде.
Тихвин
Первые упоминания о городе — 1383 год. В 1560 году основан Тихвинский Успенский мужской монастырь. Он стал главной архитектурной и исторической достопримечательностью.