Какие города входят в Серебряное кольцо России?

В России есть Серебряное кольцо, которое иногда называют Серебряным ожерельем — туристический путь по городам в Северо-Западной части страны. Есть 16 городов, которые рекомендованы к посещению, однако ими маршрут не ограничивается, и в большинстве случаев поездка расширяется за счет соседних городов и сел.