Какие города подешевели для туристов осенью 2024 года

Врачи утверждают: все осенние депрессии возникают из-за того, что в начале лета мы строим грандиозные планы на жаркий сезон, а сентябре понимаем — планы не сбылись. Отдохнуть толком не получилось, зарядиться энергией не удалось, лето прошло в суете и работе, время упущено… И вот уже хандра стучится в двери.
На самом деле, никто ведь не мешает придумать новые планы — на осень.
Правда ли, что осенью отдыхать намного дешевле?
Да, это так. Аналитики популярных туристических сервисов подсчитали, что по сравнению с летом стоимость отдыха во многих городах России стала дешевле на треть.
Больше всего — на 32% — подешевел Суздаль. Это один из древнейших городов России. Входит в популярный туристический маршрут — «Золотое кольцо». Основные достопримечательности: Суздальский кремль, Торговая площадь, Александровский монастырь, а также музей деревянного зодчества и крестьянского быта. В Суздале много ресторанов, где представлены старорусские блюда. Ужин на двоих осенью обойдется в 1500—2000 рублей. Еще дешевле можно перекусить в городских кафе на улице Ленина. Стоимость двухместного номера в гостевом доме — от 2500 рублей в сутки.
На втором месте по экономии — Анапа и Ярославль, цены здесь снизились в сравнении с летом на 30%. На побережье Черного моря вас ждет бархатное море. А в Ярославле, помимо соборов и монастырей, стоит посетить Ярославский музей-заповедник, шоу-макет «Золотое кольцо» и Волжскую набережную. Ужин на двоих — от 1700 рублей. Стоимость двухместного номера в гостевом доме или апартаментах — от 3000 рублей в сутки.
Ровно на четверть (25%) снизились цены в Светлогорске, Зеленоградске, Петрозаводске и Пятигорске. Последний, кстати, подешевел неожиданно, сезон тут в самом разгаре, а цены уже поползли вниз. Хороший момент, чтобы посетить крупнейший курорт Кавказских Минеральных Вод, увидеть гору Машук, где стрелялся на дуэли Лермонтов, парк «Цветник» и подземное озеро Провал (известные по роману «12 стульев»), Спасский кафедральный собор. Ужин на двоих здесь обойдется примерно в 2000 рублей. Стоимость жилья — от 4500 рублей в сутки за двоих.
На 20 процентов меньше туристы заплатят в Геленджике, Лазаревском и Нижнем Новгороде. Опять же, как отдыхать в приморских городах, понятно и без подсказок, а вот в Нижнем Новгороде туристам стоит посмотреть, как Волга сливается с Окой на стрелке, посетить местный кремль с башнями из красного кирпича. И сделать много селфи — на набережных открываются живописные виды. Ужин на двоих — от 1900 рублей. Стоимость жилья — от 3500 рублей в сутки за двоих.
Что чаще бронируют туристы: квартиры или отели?
Жители России, путешествуя по стране, предпочитают снимать квартиры и апартаменты. Спрос на такую аренду вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики нескольких популярных туристических сервисов провели исследование и подсчитали, что средний чек при бронировании квартир и апартаментов в 2024 году составляет 3500 рублей. А средняя стоимость номера в отеле — 5500 рублей.
К тому же съемное жилье дорожает не так быстро, как номера в гостиницах. По сравнению с 2023 годом цены квартир подросли на 17%, а отелей — на 24%.