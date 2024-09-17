Какие города подешевели для туристов осенью 2024 года

На 20 процентов меньше туристы заплатят в Геленджике, Лазаревском и Нижнем Новгороде. Опять же, как отдыхать в приморских городах, понятно и без подсказок, а вот в Нижнем Новгороде туристам стоит посмотреть, как Волга сливается с Окой на стрелке, посетить местный кремль с башнями из красного кирпича. И сделать много селфи — на набережных открываются живописные виды. Ужин на двоих — от 1900 рублей. Стоимость жилья — от 3500 рублей в сутки за двоих.