Какие горнолыжные курорты в России открываются раньше всех

Чаще всего все горнолыжные курорты начинают работать в середине декабря — начале января. Это связано с тем, что снег должен лечь на горный склон толстым слоем, тогда катание будет максимально комфортным. Однако, есть регионы, где можно начать кататься уже в ноябре.
В Приэльбрусье к ноябрю на склонах кавказских гор Чегет и Эльбрус выпадает очень много снега и, к радости лыжников и сноубордистов. Трассы на Эльбрусе есть как для новичков, так и для опытных спортсменов. Общая протяженность трасс — 12 км.
А вот на трассах Чегета новичкам лучше не появляться. Они считаются самыми сложными в Европе и для неопытных лыжников опасны.
В Кировске на склонах Хибин кататься можно начать с середины ноября. Самая высокая гора в области — 1201 метр. Единственным неудобством может стать полярная ночь. В Мурманской области она начинается в декабре. Конечно, все трассы хорошо освещены, тем не менее, солнца там почти не будет. А еще в Кировске можно увидеть северное сияние — потрясающее зрелище.
Горнолыжный сезон в Магаданской области также стартует в середине ноября. На курорте Снегорка все трассы синие и зеленые, они подходят даже для тех, кто впервые встал на лыжи.
Можно начать кататься в ноябре и на Камчатке. Интересно, что здесь практикуют хели-ски — это когда на вершину вулканов Корякский, Вилючинский и Авачинский забрасывают на вертолете, а дальше уже предусмотрен самостоятельный спуск. Но это развлечение не для новичков, а для опытных лыжников.