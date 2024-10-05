Какие горнолыжные курорты в России открываются раньше всех

В Кировске на склонах Хибин кататься можно начать с середины ноября. Самая высокая гора в области — 1201 метр. Единственным неудобством может стать полярная ночь. В Мурманской области она начинается в декабре. Конечно, все трассы хорошо освещены, тем не менее, солнца там почти не будет. А еще в Кировске можно увидеть северное сияние — потрясающее зрелище.