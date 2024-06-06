Какие голоса кажутся наиболее приятными. Ученые нашли ответ

Мужские голоса с более низкими основными частотами и более высокие женские кажутся слушателям наиболее привлекательными. К такому выводу пришли ученые из канадского государственного научно-исследовательского университета Макмастерa (McMaster University).
Результаты изложены в исследовании, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, а подробности приведены на сайте портала Psypost, в беседе с редакцией которого авторы эксперимента пояснили суть.
Исследователи решили проверить гипотезу, что голос со средними характеристиками должен казаться самым приятным для слуха, опираясь на аналогию с восприятием внешности.
Привлекательные голоса часто ассоциируются с эффективными лидерами, их обладателям отдают предпочтение при принятии на работу, в романтическом контексте они тоже имеют значение. Исследователи провели три эксперимента, чтобы изучить влияние среднестатистического голоса на индивидуальность и привлекательность.
Исследование № 1
Они записали голоса 32 студентов университета мужского пола и 32 — женского. Участникам нужно было произнести — «Привет». Затем эти записи обрабатывались для создания различных уровней усредненности вокала. Создали звуковые образцы — начиная от отдельных голосов до смесей из 32 голосов. К средним знаменателям приводили определенные акустические характеристики, такие как высота звука и продолжительность.
Затем 90 мужчин и женщин оценили 126 голосов по 7-балльной шкале. Исследование проводилось онлайн, и участники должны были прослушать каждый голос, прежде чем высказать мнение. Результаты показали, что по мере того, как голоса становились более средними по тембру, они воспринимались как менее отчетливые.
Исследование № 2
Здесь решили проверить, сделает ли увеличение среднего тембра голоса более привлекательным его на слух. Использовали те же записи голоса и техники обработки звука, что и в первом опыте. На этот раз другая группа — из 49 мужчин и 50 женщин — оценила приятность голосов по 7-балльной шкале.
Оказалось, что усиление средних частот в звучании голоса существенно не повлияло на рейтинги привлекательности.
Исследование № 3
На это раз ученые изучили взаимосвязь между вокальной привлекательностью и двумя конкретными акустическими свойствами: основной частотой (высотой звука) и формантными частотами (которые связаны с длиной речевого тракта). Они измерили эти свойства для каждого голоса, использованного в предыдущих исследованиях. Целью было определить, как эти акустические характеристики влияют на рейтинг привлекательности.
Оказалось, что более низкие мужские голоса и более высокие женские воспринимаются слушателями более благосклонно.
Приводя все эти данные, ученые сделали важную оговорку, напоминая, что в рамках онлайн-эксперимента участникам давали прослушать голоса без посторонних шумов. В реальных условиях на восприятие голоса могут повлиять и другие внешние факторы. Исследователи из канадского университета намерены продолжить «изучение взаимосвязи между привлекательностью и отличительностью голоса, а также того, как уникальные черты голоса влияют на суждения других».
Ранее в NASA запустили новый сервис, который позволяет пользователю услышать, как его голос звучал бы на Марсе. Ученые использовали данные об атмосфере Красной планеты и звуки, записанные марсоходом «Персеверанс», а уже на их основе разработали программу. По данным специалистов, голоса просто будут звучать гораздо тише и менее звонко, чем на Земле. Это из-за того, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, а поэтому будет поглощать высокие звуки. Например, на Красной планете не было бы слышно пение птиц. В остальном, отметили специалисты, существенных изменений не будет.