Какие голоса кажутся наиболее приятными. Ученые нашли ответ

Ранее в NASA запустили новый сервис, который позволяет пользователю услышать, как его голос звучал бы на Марсе. Ученые использовали данные об атмосфере Красной планеты и звуки, записанные марсоходом «Персеверанс», а уже на их основе разработали программу. По данным специалистов, голоса просто будут звучать гораздо тише и менее звонко, чем на Земле. Это из-за того, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, а поэтому будет поглощать высокие звуки. Например, на Красной планете не было бы слышно пение птиц. В остальном, отметили специалисты, существенных изменений не будет.