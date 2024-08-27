Какие фрукты самые вкусные в сентябре

Рекордсмен по содержанию витамина С — шиповник. Осенью его плоды собирают и сушат, чтобы зимой и ранней весной, в период авитаминозов, заваривать лекарственный чай. Витамина С в шиповнике больше, чем в лимоне — 426 мг против 53 мг на 100 г. В составе плодов также есть витамины Е, К, А. Шиповник улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ, оказывает мочегонное действие. Настой из ягод шиповника — прекрасное средство для профилактики простудных заболеваний.