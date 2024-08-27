Какие фрукты самые вкусные в сентябре

Сентябрь — пора бахчевых культур. На прилавках страны большой выбор разных сортов арбузов и дынь. Эксперты Роспотребнадзора также рекомендуют обратить внимание на груши, яблоки, нектарины, инжир и, конечно, сливу.
Чем полезна слива?
Существует несколько сотен сортов сливы. А ее цвет варьируется от белого до темно-фиолетового. Слива очень полезна — в ней содержатся витамины А, С, В, РР. Микроэлементы — калий, магний, железо, кальций, фосфор. Яблочная, лимонная, щавелевая, янтарная, хинная органические кислоты.
Сливу рекомендуют употреблять при склонности к запорам. Она улучшает иммунитет и работу печени, укрепляет кости, уменьшает риск развития атеросклероза, предотвращает анемию. Чернослив полезен беременным — сухофрукт помогает сглаживать перепады настроения.
Самые вкусные сливы — свежие. Также из нее варят компоты и варенье, добавляют в выпечку. Слива хорошо сочетается с мясными блюдами.
Осенние ягоды: целебная облепиха, сладкий кишмиш и витаминный шиповник
Осенью наступает пора собирать бруснику, ежевику, клюкву, шиповник и калину. В разгаре сезон винограда. Самый сладкий — виноград без косточек кишмиш. Эксперты Роспотребнадзора советуют при его покупке обращать внимание на веточку: она должна быть зеленой, не засохшей.
Облепиха тоже созревает осенью. Ее ягоды считаются целебными. В облепихе содержится большое количество железа, магния, бора, серы и кремния. Она оказывают омолаживающее и противовирусным действием, благотворно влияет на состояние кожи и волос. Масло из облепихи обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. Ягоды употребляют в свежем виде, добавляют в компоты и чай.
Рекордсмен по содержанию витамина С — шиповник. Осенью его плоды собирают и сушат, чтобы зимой и ранней весной, в период авитаминозов, заваривать лекарственный чай. Витамина С в шиповнике больше, чем в лимоне — 426 мг против 53 мг на 100 г. В составе плодов также есть витамины Е, К, А. Шиповник улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ, оказывает мочегонное действие. Настой из ягод шиповника — прекрасное средство для профилактики простудных заболеваний.