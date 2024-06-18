Какие фрукты наименее калорийные?

Фрукты являются важной составляющей здорового рациона, однако многие люди, особенно те, кто соблюдает диету, отказывается от употребления этих растительных продуктов. Причина этого — мнение о высокой калорийности фруктов, а также о том, что в них содержится много сахара и углеводов. Aif.ru рассказывает о том, какие фрукты обладают меньшей калорийностью по сравнению с другими.
Какие плоды менее калорийные?
Яблоки — 48 Ккал
Это одни из самых доступных фруктов. В яблоке содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды, пектины и множество полезных для организма микроэлементов. Эти фрукты имеют массу полезных свойств, в том числе благотворно воздействуют на работу мозга, снижают уровень холестерина и очищают сосуды, поддерживают работу иммунной системы.
Абрикосы — 44 Ккал
Абрикосы наиболее богаты аскорбиновой кислотой, ретинолом (витамин А), токоферолом (витамин Е), также в них содержится витамины группы В (В1 — тиамин, В2 — рибофлавин, В5 — пантотеновая кислота, В6 — пиридоксин, В8 — инозитол, В9 — фолиевая кислота, В17 — амигдалин), никотиновая кислота (витамин РР), биотин (витамин Н), калий, кальций, фосфор, магний, цинк, железо и пр. Эти плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, на работу желудочно-кишечного тракта, помогают укрепить сосуды, улучшают память и остроту зрения, очищают организм, укрепляют иммунитет.
Персики — 42 Ккал
Персики содержат много клетчатки, благодаря чему хорошо усваиваются в желудочно-кишечном тракте, их потребление показано людям с расстройствами пищеварения. Содержащиеся в них антиоксиданты и минеральные вещества нормализуют кровяное давление, поддерживают тонус стенок сосудов. Также персики повышают гемоглобин, укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье глаз и нервную систему. Кальций и фосфор, которые есть в этих плодах, благотворно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата. Кроме того, персики обладают мочегонным эффектом и предупреждают задержку воды в организме, что важно для пациентов с мочекаменной болезнью, подагрой и ревматизмом.
Груши — 41 Ккал
В этих плодах содержатся витамины (А, С, Е, Н, К, РР, группы В), различные макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера), микроэлементы (железо, цинк, йод
Мандарины — 39 Ккал
Эти цитрусовые считаются природным антидепрессантом. В их состав входят кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, эфирные масла, витамины (группы B, P, K, D), кальций, магний и калий. Особенно много в мандаринах аскорбиновой кислоты. Лимонная кислота, содержащаяся в мандаринах, нейтрализует вредные соединения.
Апельсины — 38 Ккал
Помимо витамина С, апельсины богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6, которые поддерживают здоровье нервной системы и головного мозга. Также в этих фруктах есть витамин А и бета-каротин, важные для качественного умственного развития детей и для профилактики возрастных изменений у пожилых людей. Флавоноиды в составе апельсинов защищают организм от разрушения, фитонциды повышают иммунитет, а пектины улучшают пищеварение и способствуют выводу токсинов из организма.
Грейпфруты — 35 Ккал
Еще один цитрусовый плод, который отличается невысокой калорийностью и обладает массой полезных свойств. В его составе есть витамины А, С, D и группы В, калий, магний, кальций, фосфор и другие минералы. В мякоти грейпфрута также есть вещества, расщепляющие холестерин и снижающие уровень сахара в крови, что полезно для людей с сахарным диабетом, повышенным давлением и атеросклерозом.
Дыни — 35 Ккал
Эти плоды растения из семейства тыквенных содержат много магния, калия, железа, витаминов группы С и Р. Также в них присутствуют витамины А, Е, В, натрий, кальций, марганец, бор, кобальт, ванадий, йод, аминокислоты, омега-3 и 6. Дыня хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.
Лимоны — 30 Ккал
Помимо аскорбиновой кислоты и других полезных веществ, которые есть в составе всех цитрусовых, лимоны содержат много меди, которая способствует правильному усвоению белков, углеводов и железа. Также лимоны нормализуют тонус сосудов и стабилизируют работу нервной системы.
Арбузы — 25 Ккал
Еще один плод растения из семейства тыквенных. Арбуз является мочегонным средство, снимающим отеки, в связи с чем он используется при заболеваниях почек, печени, сердца, сосудов и цистите. Он также богат фолиевой кислотой, магнием, калием и природным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием.
Источники: https://rsport.ria.ru https://rospotrebnadzor.ru/