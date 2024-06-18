Какие фрукты наименее калорийные?

Персики содержат много клетчатки, благодаря чему хорошо усваиваются в желудочно-кишечном тракте, их потребление показано людям с расстройствами пищеварения. Содержащиеся в них антиоксиданты и минеральные вещества нормализуют кровяное давление, поддерживают тонус стенок сосудов. Также персики повышают гемоглобин, укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье глаз и нервную систему. Кальций и фосфор, которые есть в этих плодах, благотворно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата. Кроме того, персики обладают мочегонным эффектом и предупреждают задержку воды в организме, что важно для пациентов с мочекаменной болезнью, подагрой и ревматизмом.