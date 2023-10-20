Какие фрукты лучше покупать в октябре?

Осенью, в период простуд, важно поддерживать организм, насыщая его витаминами и другими полезными веществами. Ими богаты фрукты, а наибольшую пользу принесут сезонные плоды. Какие из них стоит выбирать в октябре, рассказали в Роспотребнадзоре.

Сезон каких фруктов начинается в октябре?

Сезонными фруктами октября считаются яблоки и груши. Эти фрукты богаты клетчаткой и флавоноидами, также в них есть витамин С, витамины группы В и витамин К. Кроме того, в яблоках содержится много калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы, а в грушах — кобальта, регулирующего работу нервной системы и улучшающего настроение.

В конце октября начинается сезон хурмы. В ней содержится целый набор антиоксидантов: бета-каротин, лютеин, ликопин, кверцетин, кемпферол. Они замедляют старение, положительно влияют на иммунитет, здоровье глаз и состояние кожи, волос и ногтей. Также хурма насыщена минералами, в том числе калием, кальцием, железом, магнием, молибденом, медью, хромом и йодом.

В середине осени вкус и сочность набирают сливы. Содержащиеся в темных плодах антоцианы замедляют процесс старения, делают более эластичной стенку сосудов и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в октябре рекомендуется обратить внимание на инжир. Этот плод повышает устойчивость организма к простуде и помогает восстановиться после ОРВИ. Инжир полезен и во время вирусных и бактериальных заболеваний, так как обладает противовоспалительным и жаропонижающим свойствами.

Еще один фрукт, полезный в сезон простуд, — киви. Этот фрукт считается богатейшим источником витаминов С и К.

Благодаря высокому содержанию витамина С хорошо поддерживает иммунитет айва. Кроме того, она способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. В чистом виде айву едят редко, насладиться ее пользой и вкусом можно, если сварить из нее компот.