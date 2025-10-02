Популярные темы
Медиатехнолог Юлия Аблец: какие форматы СМИ в цене, кого заменят нейросети в ближайшем будущем

Основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Юлия Аблец рассказала в интервью ВФокусе Mail о том, какими станут СМИ через 10 лет.

Источник: Mariana Pedroza/Lummi

Форматы потребления информации

— Как вы думаете, смогут ли нейросети заменить журналистов? И какими будут новые медиа в будущем?

— Думаю, что никого нейросети по большому счёту не заменят. Однако умение с ними работать станет базовым навыком для любого специалиста: журналиста, бухгалтера или гендиректора. Если ты не можешь их использовать, не понимаешь, как работают, ты будешь проигрывать в качестве работы, оперативности и быстро сойдешь с дистанции.

Журналисты и медийщики выполняют сложные задачи, а не просто пишут какие-то тексты или снимают контент. И текст, и видеоряд имеют определенный смысл, журналисты его продвигают, встраивают в повестку дня. Этой задачей нейросети заниматься еще долго не смогут.

Скорость изменений настолько высока, а принцип черного лебедя по Нассибу Талебу уже не универсален, напомню, он писал, что они крайне редко появляются среди белых лебедей. Теперь все изменилось, и черные лебеди перестали быть редкостью. Возможно, случится событие, которое кардинально изменит инфраструктуру, в которой мы живем.

Я предполагаю, что будущее — за нишевыми медиа, не за гигантами. Этот тренд мы видим в блогерском контенте, когда миллионники становятся неинтересными. Миллион подписчиков у них остается, но охват аудитории снижается.

В то же время развиваются нишевые блогеры, которые пишут на локальные темы. Например, про архитектуру, вышивание, освещают новости из стран Африки. Такие истории вызывают больше внимания и доверия. Мы боремся не только за то, чтобы нас услышали и прочитали, а чтобы нам поверили и затем обсуждали.

Я думаю, очень сильно поменяется интерфейс медиа, его взаимодействие с аудиторией. Например, явный тренд сегодня — смартфоны. Радио сейчас слушают только те, кто за рулем. Предполагаю, что скоро мы увидим принципиально новые гаджеты, которые иначе будут доставлять информацию: часы с виртуальным экраном или чип с доступом информации прямо в мозг.

В общем, интерфейс потребления информации сильно изменится из-за технологических прорывов. А еще постепенно уходит контент средней длительности.

Люди сейчас хотят либо получать информацию коротко и быстро, например видео до минуты или один абзац текста. Либо — большие «доки», интервью, статью с аналитикой, с рассуждениями, с дополнительной информацией.

Постепенно 15-минутные видео и 3−4-страничные тексты становятся неактуальными. Побеждают форматы или-или: мелко, коротко, четко, по делу. Или серьезно, фундаментально, когда человек пьет чашку кофе и намерен полчаса посвятить изучению вопроса.

Еще один тренд — это отслеживание новости или сюжета в формате сериала. Людям скучно слушать новости, им важен сюжет и его развитие. Кто что сказал, как на это отреагировали и что было дальше. Это сродни производству сериала.

Сейчас важно понять: людям все равно, что происходит на самом деле. Важно то, как это подают медиа, что происходит в информационном поле, а не в реальной жизни. Если компании нет в медиа — ее нет вообще. Никому не важно, какая у вас производительность труда или какие инновации, если вы это не можете красиво подать. Не все это понимают, даже на очень высоком уровне.

Основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Юлия Аблец
Кем работают выпускники Мастерской новых медиа

— Среди выпускников Мастерской медиа есть руководители региональных и федеральных телеканалов, крупные чиновники. А сколько человек отсеивается через вашу мастерскую и сколько вы выпускаете каждый год всего?

— У Мастерской есть несколько форматов работы, есть регулярные основные потоки, такая модульная система. К нам приезжают на 5 дней и прослушивают 4−5 обучающих модулей. Количество таких выпускников достигает 300−400 человек в год. Но, помимо этого, мы проводим более короткие форматы, форумы, экспертные дни, сессии обмена. За год с нами соприкасается около 1400 человек.

Например, в конце прошлой недели в рамках Всемирного фестиваля молодёжи мы проводили большое мероприятие с иностранными медийщиками. Было представлено больше 20 стран: Африка, Европа, Юго-Восточная Азия. Мы провели трёхдневный образовательный интенсив, переосмыслили работу СМИ и изменения в них. Это еще 1000—1400 человек в среднем.

Кстати, иностранцы очень впечатлены развитием СМИ в России и тем, что у нас есть свобода слова. Наши иностранные выпускники даже создали международное агентство International Reports. Это сообщество иностранных журналистов, блогеров, стримеров, которые так или иначе связаны с Россией.

И теперь они рассказывают о том, что происходит в России, транслируя это на свою страну. Большинство участников агентства у себя на родине находятся под риском уголовного преследования. Они не могут вернуться домой, потому что их могут наказать только за то, что они рассказывают о России, описывают ситуацию на Донбассе, в других регионах, проводят какие-то аналогии.

То есть выпускников у нас 400—1400, а заявок в год поступает больше 10 тысяч, конкурс на отдельном потоке может быть до 55 человек на место. Выше, чем в университетах. Среди наших выпускников действительно есть чиновники высокого уровня, есть пресс-секретари первых лиц, режиссеры, продюсеры.

— Куда уезжают работать вчерашние студенты Мастерской?

— Есть очень интересные истории. Однажды у нас училась семья медийщиков из Санкт-Петербурга, которые потом получили предложение и в полном составе уехали работать на Чукотку.

Как-то к нам попал совершенно обычный парень Иван Каменев из Донецка, и теперь он работает в прямом эфире у Владимира Соловьева. У него вообще много наших выпускников, мы этим очень гордимся.

Одна из наших выпускниц сейчас работает в команде губернатора Курской области Александра Хинштейна. А выпускник Александр Назаров в Севастополе возглавил департамент информационной политики, собрал свою команду.

Кстати, выпускники пригласили меня на премьеру фильма «Берлинская жара», я с радостью сходила, там целая команда наших ребят над фильмом поработала.

Иногда наши выпускники создают новые социально-медийные проекты. Например, Светлана Виночкина и Виктория Рашина выпустили проект «Женщина-победа». Ведь на фронте служит много прекрасных девушек. Истории у них самые разные.

— Отличие мастерской от вузов в том, что, если человек не может работать, не тянет, он уходит с курса. Студентов же в вузах тянут до последнего. Может ли аналогичный формат заменить вуз?

— Наше ключевое отличие от вузов в том, что к нам приходят профессионалы. Они уже работают в медиа, что-то сделали и состоялись в профессии. И нам в этом смысле больше везет, чем вузам, которые работают с вчерашними школьниками. Нашим студентам новые издания, смыслы и проекты.

С такими людьми проще и сложнее. Проще потому, что уровень вовлеченности выше. Сложнее, потому что требования к образовательному процессу у них тоже высоки. Мы никогда не заменим вузовское образование. Потому что высшее образование нужно для того, чтобы человек научился думать, работать с информацией, закрепил уровень общей грамотности, эрудиции. Я не представляю, как можно быть серьезным журналистом без вуза.

— Вы помогаете выпускникам?

— Мы стараемся помогать. Очень сложно запускать проекты с нуля. В этом году мы вместе с Институтом развития интернета запустили конкурс в поддержку регионального контента. Это короткие форматы: ролики, интервью, статьи на межнациональную тему или о предпринимательстве, туризме.

— У вас на сайте много тем посвящено антикризисному менеджменту. Каким сферам в России требуются такие менеджеры?

— У нас нет ни одной сферы, в которой вопрос антикризисного менеджмента не стоял бы остро. Может, помните, в конце прошлого года Минкульт затянуло в скандал из-за закрытого отдела современного искусства в Третьяковке. Казалось бы, ну Третьяковка, музей, какой там может быть кризис? А оказалось, вопрос стоит остро. У нас хорошие отношения с Минкультом, и они пришли, попросили научить работников культуры, как реагировать на кризисы. Региональные организации вообще живут в режиме кризиса. Это происходит и в спорте, и в промышленности. Работа с кризисом — это большое искусство, и такие специалисты сегодня нужны во всех отраслях.

Источник: Umut Hasanoglu/Lummi

Общественный запрос

— Что, по вашему мнению, нужно поменять в обществе, чтобы использовать его потенциал и его противоречия для создания образа будущего?

— Это большой и сложный философский вопрос.

— Но вы же его будете затрагивать на предстоящем II Международном симпозиуме «Создавая будущее» 7—8 октября 2025 года?

— Конечно. Мы будем говорить про героев и о том, что они несут ценностную основу, ролевые модели для нашего общества. О том, как они вообще вырастают из коллектива. Потому что в русской культурной традиции герой не может быть одиночкой. У нас герой всегда представляет какую-то общественную страту, коллектив, команду. Мы в этом смысле общинные люди. Это в нас заложено изначально.

Я думаю, что ключевой вызов сейчас для нас — это прийти к общественному соглашению, солидарности и к деятельному патриотизму. Нас очень долго намеренно разъединяли, насаждали культуру персонального лидерства, единоличного успеха, большого заработка.

— Тебя не любит Бог, если нет денег, это протестантская этика.

— Культура персонального лидерства ужасна. Идти по головам — самое главное, что у тебя есть; твои интересы превыше всего и так далее. Нам так долго об этом говорили, что мы даже немножко в это поверили. И сейчас нам нужно пройти большой путь, чтобы вернуться на исходные позиции. А для русского человека — это взаимопомощь. Мы очень жертвенные, и все наши победы, они достигаются путем больших жертв. Я сейчас не только о военных победах, но и об открытии космоса, о самых больших стройках. Большие задачи по плечу только коллективу.

Нужно нащупать способы пробудить спящие в нас традиции коллективного созидательного труда, направленного на помощь другим. И дальше общество само все сделает.

Иллюстрация этого — сплоченность на СВО. Кто-то сети плетет, кто-то гуманитарку везет, кто-то дроны начал производить, кто-то пошел на госслужбу в новые регионы. Командное сплочение вокруг общей задачи — это и есть главный вызов эпохи.

Источник: Ricardo Matos/Lummi

Будущее и медиатехнологии

— Netflix, который тоже относят к новым медиа, возник на базе Голливуда. В каких частях света успешно развиваются аналогичные площадки и есть ли у России возможность создать такую же платформу? Чего для этого не хватает?

— Начнем с «Союзмультфильма», продукция которого пользуется популярностью за рубежом. Мультипликация «Маша и Медведь» взорвала весь мир. Со «Смешариками» чуть сложнее, они более философские, но в других странах они тоже популярны. Есть уже упомянутый Институт развития интернета. Это вообще целенаправленная поддержка государством создания национального контента — большого метра, больших фильмов. Но есть и поддержка интернет-контента, того, что мы скроллим каждый вечер в соцсетях. У коллег много интересных задумок. Завтра, кстати, у них премьера нового сезона, расскажут, что нас ждет в новом 2025−2026 году. Уверена, анонсы и тизеры будут во всех новостях. Мы узнаем, что будем смотреть в кинотеатрах в ближайшее время.

Другое дело, что и тут мы должны понять, чего хотим от контента, от фильмов, от сериалов? Какие цели ставим?

Недавно Минкульт выпустил набор тематик, которые поддерживает. Этим он призвал деятелей культуры обратить внимание и ориентироваться именно на них. Там нет жёстких инструкций, но нам важно помнить об исторической памяти и преемственности поколений. Мы хотим, чтобы такого контента в спектаклях, в стихах, в книгах и музыке было больше. А дальше, дорогие творцы, ваше право, в каком виде, в какой форме и через какие образы вы будете создавать свои шедевры. Мы только просим обратить внимание, что это образ будущего России — то, к чему будет вести и наш симпозиум. Человеку всегда нужна мечта. Нужен образ страны через 30, 50 или 100 лет. И он должен вызывать желание жить в этом будущем, творить, чтобы это все случилось.

— На Западе государство определенным образом влияет на институт продюсирования, и в фильмы закладывается много нарративов, начиная с внутренних интересов Америки и заканчивая экспериментами Пентагона.

— Они просто финансируют кино. Говорят: «Дорогие режиссёры и продюсеры, мы выделяем вам деньги на это и на это. Продвиньте образ нашего бойца, чтобы вся страна им гордилась, чтобы мальчики хотели быть военными». Посмотрите все голливудские фильмы, там боец американской армии суперсексуальный, умный, талантливый, вызывает восхищение, и они методично это продвигают. В этом нам можно у них поучиться.

— Вы, наверное, смотрели «Интервидение». Есть ли у вас идеи продвижения других медиаинструментов из СССР, которые можно возродить и запустить в будущем?

— В СССР было много ярких моментов: КВН, Олимпиада, БАМ. Но большой вопрос, нужно ли их повторить? Мы живем в абсолютно другом мире с точки зрения информации и управления. В 1970-х годах можно было включить в программу первого канала КВН и знать, что его посмотрит большинство советских людей. Сегодня это невозможно. Да, много зрителей посмотрело «Интервидение», но большой вопрос — а где его смотрели больше? В ВК? Или по телевизору? И в каком формате?

Я думаю, нам, скорее, нужно вспомнить о красочной, привлекательной упаковке большой национальной идеи, которую мы хотим транслировать. В Союзе это делали качественно. Так же ярко привлекали внимание к космосу: фильмы, книги, встречи с космонавтами, создание героического образа всех людей, которые работали в космической отрасли. И дети в СССР хотели быть космонавтами. А сейчас не хотят, потому что мало об этом знают. Это государственная задача. Делать так, чтобы люди хотели быть учеными, врачами, чтобы эти профессии были в правильном смысле реализованы. Вот эти истории из Союза можно забирать. Но форма, с которой мы это будем делать, инструменты будут сегодня совершенно другие. Такие вещи нужно информационно переупаковать. Это сейчас настоящее искусство — доставить информацию потребителю.