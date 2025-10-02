Медиатехнолог Юлия Аблец: какие форматы СМИ в цене, кого заменят нейросети в ближайшем будущем

Я думаю, нам, скорее, нужно вспомнить о красочной, привлекательной упаковке большой национальной идеи, которую мы хотим транслировать. В Союзе это делали качественно. Так же ярко привлекали внимание к космосу: фильмы, книги, встречи с космонавтами, создание героического образа всех людей, которые работали в космической отрасли. И дети в СССР хотели быть космонавтами. А сейчас не хотят, потому что мало об этом знают. Это государственная задача. Делать так, чтобы люди хотели быть учеными, врачами, чтобы эти профессии были в правильном смысле реализованы. Вот эти истории из Союза можно забирать. Но форма, с которой мы это будем делать, инструменты будут сегодня совершенно другие. Такие вещи нужно информационно переупаковать. Это сейчас настоящее искусство — доставить информацию потребителю.