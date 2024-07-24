Какие есть типы детского темперамента

Этот тип темперамента назван от анлийского «sence» — «чувство». Такие дети более чувствительны и эмоционально уязвимы. Для них характерно жаловаться и искать поддержки в своих страданиях. Родителям важно проникнуться к ребенку, выслушать все рассказы о его тяготах и страданиях. Ошибочно пытаться разубедить малыша и вселить оптимизм — это лишь вызовет негатив и слезы. Поддержка взрослого — самое главное для таких детей, это вселяет им уверенность в себе.