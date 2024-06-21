Какие документы смотреть при покупке квартиры?

— Важно изучить первичные документы по возникновению права собственности, — говорит эксперт по недвижимости Татьяна Волкова. — Например, если это была приватизация, то в квартире на тот момент могли быть прописаны дети, которые не участвовали в ней (они имеют право пожизненного проживания в этой квартире). Запросите поквартирную карточку, чтобы понимать, кто прописан в жилье. Тут вас тоже интересуют дети. Если таковые есть среди прописанных, надо выяснить, имеют ли они право собственности. Если имеют — нужно разрешение на сделку от органов опеки.