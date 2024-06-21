Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие документы смотреть при покупке квартиры?

Покупая квартиру без риелторов, что необходимо посмотреть в документах собственника, чтобы не лишиться денег?

Источник: Freepik

— Важно изучить первичные документы по возникновению права собственности, — говорит эксперт по недвижимости Татьяна Волкова. — Например, если это была приватизация, то в квартире на тот момент могли быть прописаны дети, которые не участвовали в ней (они имеют право пожизненного проживания в этой квартире). Запросите поквартирную карточку, чтобы понимать, кто прописан в жилье. Тут вас тоже интересуют дети. Если таковые есть среди прописанных, надо выяснить, имеют ли они право собственности. Если имеют — нужно разрешение на сделку от органов опеки.

Изучите документы о задолженностях по коммунальным услугам — информацию предоставляет управляющая компания, ТСЖ. Обязательно запросите справку в Росреестре, что квартира чистая, на ней нет обременений.