Какие документы обычно предлагают заменить мошенники

Звонок по поводу замены полиса обязательного медицинского страхования может поступить якобы от страховщика или из медучреждения. Только сотрудники таких организаций не решают вопросы о новом полисе хотя бы потому, что его не нужно менять. Независимо от того, какой у человека полис — электронный или бумажный, старого или нового образца, его замена не требуется.