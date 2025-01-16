Какие документы обычно предлагают заменить мошенники

Для завладения чужими деньгами и доступом к конфиденциальной информации мошенники придумали множество поводов. Портал «Объясняем.рф» собрал список документов, на необходимость замены которых давят злоумышленники.
Полис ОМС
Звонок по поводу замены полиса обязательного медицинского страхования может поступить якобы от страховщика или из медучреждения. Только сотрудники таких организаций не решают вопросы о новом полисе хотя бы потому, что его не нужно менять. Независимо от того, какой у человека полис — электронный или бумажный, старого или нового образца, его замена не требуется.
Сим-карта или договор об оказании услуг связи
Злоумышленники принимают на себя личину менеджеров сотовых компаний, которые информируют об истечении срока сим-карты или клиентского договора. Для получения необходимых данных они давят на абонента блокировкой номера. Однако договор на услуги связи и срок действия сим-карты продлевать не нужно. Сомнительный звонок лучше проверить — позвонить самостоятельно оператору по официальному номеру или сходить лично в офис.
Банковская карта
Преступники по телефону сообщают, что скоро клиент не сможет пользоваться благами цивилизации в виде безналичных средств из-за истечения срока действия пластика. Только, чтобы узнать информацию о сроке, достаточно просто посмотреть информацию на обороте карты, и банковские работники по такому поводу не звонят. Все вопросы о действии карты можно узнать в приложении кредитной организации или по телефону горячей линии.
Социальная карта
В некоторых субъектах РФ гражданам, имеющим право на социальную поддержку, выдают социальные карты. Например, столичным жителям — социальную карту москвича. Пользуясь этим, мошенники представляются сотрудниками социальных служб и предлагают продлить или обновить карту, иначе человек больше не будет получать льготы. Провести такую операцию с соцкартой удаленно нельзя — для перевыпуска нужно лично прийти в МФЦ.
Полис ОСАГО
Под видом страховщиков преступники звонят автовладельцам и предлагают на особо выгодных условиях продлить полис ОСАГО. Такой техникой пользуются и реальные менеджеры, поэтому распознать злоумышленников может быть сложно. Если есть сомнения, лучше перезвонить в свою страховую компанию лично.