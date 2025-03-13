Какие документы нужно подготовить, чтобы перевести ребенка в другую школу

Специалисты уточнили, что новая школа может попросить принести еще СНИЛС ребенка и родителя, грамоты, дипломы, фото ученика для личного дела. Если есть конкурс на место, понадобится документ, подтверждающий льготу на зачисление. Также могут попросить принести заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).