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Какие документы нужно подготовить, чтобы перевести ребенка в другую школу

Родители по разным причинам могут решить перевести своего ребенка в другую школу. Если вы тоже собираетесь это сделать, нужно подготовить пакет документов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Как пишет «Объясняем. РФ», для перевода ребенка понадобятся:

  • заявление на зачисление в новую школу;
  • свидетельство о рождении либо паспорт школьника;
  • паспорт родителя;
  • личное дело школьника;
  • выписку из классного журнала с оценками с печатью и подписью директора;
  • аттестат об основном общем образовании, результаты ГИА (если школьник уходит после 9 класса).

Если заявление подает опекун, нужен также документ, который подтверждает опеку или попечительство.

Специалисты уточнили, что новая школа может попросить принести еще СНИЛС ребенка и родителя, грамоты, дипломы, фото ученика для личного дела. Если есть конкурс на место, понадобится документ, подтверждающий льготу на зачисление. Также могут попросить принести заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Заявление подается очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в школе есть места, вам пришлют приглашение и список документов.

Затем нужно будет подать еще одно заявление — уже на отчисление из нынешнего учреждения. Последний шаг — отнести оригиналы документов в новую школу.

Напомним, детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком. При этом учреждениям при нарушении процедуры будут грозить проверки.