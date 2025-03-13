Какие документы нужно подготовить, чтобы перевести ребенка в другую школу

Как пишет «Объясняем. РФ», для перевода ребенка понадобятся:
- заявление на зачисление в новую школу;
- свидетельство о рождении либо паспорт школьника;
- паспорт родителя;
- личное дело школьника;
- выписку из классного журнала с оценками с печатью и подписью директора;
- аттестат об основном общем образовании, результаты ГИА (если школьник уходит после 9 класса).
Если заявление подает опекун, нужен также документ, который подтверждает опеку или попечительство.
Специалисты уточнили, что новая школа может попросить принести еще СНИЛС ребенка и родителя, грамоты, дипломы, фото ученика для личного дела. Если есть конкурс на место, понадобится документ, подтверждающий льготу на зачисление. Также могут попросить принести заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Заявление подается очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в школе есть места, вам пришлют приглашение и список документов.
Затем нужно будет подать еще одно заявление — уже на отчисление из нынешнего учреждения. Последний шаг — отнести оригиналы документов в новую школу.
Напомним, детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком. При этом учреждениям при нарушении процедуры будут грозить проверки.