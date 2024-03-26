Какие деньги брать с собой во Вьетнам на отдых в 2024 году?

Официальная валюта Вьетнама — вьетнамский донг (VND) — была введена в обращение в 1978 году, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Обменники валют во Вьетнаме весьма распространены. Поэтому купить донги легко. Доллар (USD) наиболее популярен во Вьетнаме. 1 доллар США при обмене по официальному курсу стоит около 24 000 донгов. Купюры выше 10 000 донгов сделаны из пластика. Можно купаться, не доставая деньги из кармана.