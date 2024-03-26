Какие деньги брать с собой во Вьетнам на отдых в 2024 году?

Официальная валюта Вьетнама — вьетнамский донг (VND) — была введена в обращение в 1978 году, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Обменники валют во Вьетнаме весьма распространены. Поэтому купить донги легко. Доллар (USD) наиболее популярен во Вьетнаме. 1 доллар США при обмене по официальному курсу стоит около 24 000 донгов. Купюры выше 10 000 донгов сделаны из пластика. Можно купаться, не доставая деньги из кармана.
Во Вьетнаме легко стать миллионером: просто обменяйте доллары на донги. Со 100 долларов каждый турист становится миллионером, получив около 2,4 миллиона донгов.
В аэропорту есть обменники, но курс невыгодный. Выгоднее менять деньги в банках, там курс обмена выше. В банках для обмена валюты паспорт обязательно нужен. Помните, что курс на мелкие купюры ниже. Идеальны для обмена новые хрустящие 100-долларовые купюры. Таким образом, берите новые доллары США с зеленой защитной полоской.
Если есть карты UnionPay и МИР (не санкционных банков), их тоже берите. Уточните в банке или на горячей линии, как работают их карты UnionPay и МИР во Вьетнаме. Поэтому разные варианты — самое верное решение (немного наличности, несколько карт).