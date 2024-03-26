Какие деньги брать с собой в Паттайю на отдых в 2024 году?

Национальная валюта Таиланда — тайский бат, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Обозначается тайский бат — THB. В городе: в меню в кафе, на ценниках в магазинах — вы встретите именно эти буквы. 1 бат состоит из 100 сатангов.
Рассчитываться на территории Таиланда можно только батами. Магазины Duty Free в аэропорту являются исключением, и тут принимают доллары и евро. Поэтому приехав в Королевство Таиланд, вам необходимо поменять деньги или снять с карты в местной валюте.
Рекомендуется брать с собой доллары, но ни в коем случае не банкноты старше 1996 года. Из-за плохой защищенности этих купюр встречается много подделок. Тайцы, как и вьетнамцы, не принимают их либо меняют на баты по грабительскому курсу. Ошибкой станет перед поездкой разменять все деньги на мелкие доллары по 5, 10, 20. За «мелкие доллары» тайцы предложат вам крайне невыгодный курс обмена.
Если есть карты UnionPay и МИР (не санкционных банков), их тоже берите. Только как дополнительный, а не основной способ оплаты. Сейчас картами UnionPay российских банков стало сложно рассчитываться, снять наличные можно не везде, конвертация очень невыгодная.
Небрежное отношение к деньгам в Таиланде является оскорблением. Купюры нельзя мять, ходить по ним ногами, рисовать на них. Это будет охарактеризовано как неуважение короля, и за это предусмотрена уголовная ответственность.