Какие деньги брать с собой в Паттайю на отдых в 2024 году?

Рекомендуется брать с собой доллары, но ни в коем случае не банкноты старше 1996 года. Из-за плохой защищенности этих купюр встречается много подделок. Тайцы, как и вьетнамцы, не принимают их либо меняют на баты по грабительскому курсу. Ошибкой станет перед поездкой разменять все деньги на мелкие доллары по 5, 10, 20. За «мелкие доллары» тайцы предложат вам крайне невыгодный курс обмена.