Какие деньги брать с собой на Мальдивы на отдых в 2024 году?

Мальдивы — идеальный вариант для тихого и приватного, но при этом, в полном смысле слова, эксклюзивного отдыха, рассказала aif.ru тревел блогер Виктория Никифорова. Единственное законное средство платежа на островах — это мальдивская руфия. Одна руфия равна 100 лари. Наибольшее хождение имеют монеты в 10, 25 и 50 лари и банкноты в одну и две руфии.
Руфиями можно оплатить все: от пребывания в отеле до покупки сувениров и посещения любых туристических мест или кафе. Кроме того, в отелях и в аэропорту можно расплатиться долларами или евро, а также банковскими картами. Расплачиваясь наличной валютой лучше иметь при себе купюры небольшого номинала, их также удобно использовать для чаевых в ресторанах и на экскурсиях.
Рассчитывать только на банковскую карту во время пребывания на Мальдивах не стоит. Здесь много мест, где карты просто не принимают к оплате, а банкоматы есть только в столице государства, в Мале. Наличные евро и доллары можно обменять на руфии в официальных и неофициальных пунктах обмена. Комиссия за обмен в официальном обменном пункте составляет от 5 до 15% от суммы, в неофициальном — до 20% от суммы. Из-за высокой комиссии на обмен старайтесь не пользоваться услугами обменного пункта в аэропорту. Оптимальный вариант — снять руфии со своей банковской карты в банкомате, где обменный курс обычно бывает самым выгодным.
Кстати, чтобы не испортить себе отдых, стоит помнить о том, что на Мальдивах «сухой закон» — провоз на острова алкоголя запрещен. Однако, на территории любого отеля обычно предлагается большой выбор напитков на любой вкус. А вот что стоит с собой взять обязательно, так это любые средства защиты от насекомых.