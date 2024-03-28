Какие деньги брать с собой на Мальдивы на отдых в 2024 году?

Рассчитывать только на банковскую карту во время пребывания на Мальдивах не стоит. Здесь много мест, где карты просто не принимают к оплате, а банкоматы есть только в столице государства, в Мале. Наличные евро и доллары можно обменять на руфии в официальных и неофициальных пунктах обмена. Комиссия за обмен в официальном обменном пункте составляет от 5 до 15% от суммы, в неофициальном — до 20% от суммы. Из-за высокой комиссии на обмен старайтесь не пользоваться услугами обменного пункта в аэропорту. Оптимальный вариант — снять руфии со своей банковской карты в банкомате, где обменный курс обычно бывает самым выгодным.