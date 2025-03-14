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Какие цветы нельзя приносить на кладбище?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: AP 2024

С точки зрения христианства нет никаких запретов и указаний, касающихся цветов на могилах усопших. Об этом aif.ru рассказал священник храма святителя Петра, митрополита Московского, Николай Савченко.

«Все-таки считается, что все цветы — творения Божие, все это — красота Божья, и потому каких-то специальных запретов нет. Все, что создано Господом, прекрасно само по себе», — объяснил священник, добавив, что запретов на искусственные цветы также нет.

Однако при этом в траурной флористике есть некоторые правила составления букетов, которые носят рекомендательный характер.

Не принято на могилу приносить пестрые букеты, гамма которых состоит из сочетания четырех и более цветов. Все же считается, что такие букеты излишне и неуместно радостные и кричащие.

По той же причине не стоит украшать цветы яркими и пестрыми лентами, а также завязывать их бантом, так как это тоже скорее атрибуты праздника.

Что касается самих цветов, то считается неправильным приносить на похороны цветы с шипами и колючками. Однако на этом ограничения по сортам растений заканчиваются.

Самые популярными и уместными цветами для почтения памяти родственников являются гвоздики, ромашки и астры.

На могилы девушек и женщин принято приносить цветы нежных оттенков, в том числе тюльпаны и сирень, а также хризантемы, орхидеи и лилии, в зависимости от прижизненных предпочтений.

Мужчинам приносить цветы также уместно. Помимо перечисленных выше, подойдут букеты в темной гамме, например из ирисов или темных видов гербер. Ради заботы об окружающей среде обычно рекомендуют оставлять букеты на кладбище без пластиковой упаковки или лент.