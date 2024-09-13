Какие цвета приносят удачу всем знакам зодиака

Каждой стихии в астрологии еще с древних времен определен свой цвет. Для огня и на востоке, и на западе выбрали красный цвет, для воды — черный, для земли — желтый, а для воздуха — белый. Казалось бы, вот вам и ответ, все понятно (кроме, может быть, почему земля желтая), урок окончен. Расходимся.
На самом деле, базовые цвета стихий — это сугубо технический аспект, маркировка для астрологов. Людям эти цвета никаких бонусов не дают и удачу не приносят. Но у каждого знака зодиака есть счастливые цвета — основной и два дополнительных. Вот они-то как раз и привлекают в жизнь радость, богатство, любовь и здоровье. О них мы сегодня и расскажем.
Как правильно использовать свои счастливые цвета?
Давайте начнем с того, как неправильно. Нельзя красить волосы или выбирать тени для век, а уж тем более делать татуировки указанных цветов. Наносить цвета на тело, лицо или волосы бесполезно, это просто не сработает.
А вот одежда данных цветов — правильный выбор. Здесь важно помнить, что счастливые цвета необязательно носить напоказ, вы можете выбрать белье или носки, которые никто не увидит. А удачу приманить это все равно поможет.
Для каждого знака зодиака существует три счастливых цвета — основной и два дополнительных. Основной можно носить каждый день, а вот дополнительные подходят для самых важных мероприятий. Это ваши козыри, которые могут помочь на экзамене или на первом свидании. Для привлечения максимальной удачи эти цвета можно комбинировать в одежде или подбирать аксессуары.
Но счастливые цвета — это не только про моду и гардероб. Если вам эти цвета подходят, вы можете использовать их в одежде — и все прекрасно. Если же по каким-то причинам эти цвета никак не сочетаются с вашим типом и манерой одеваться, то ничего страшного. Счастливые цвета можно (и нужно!) использовать в домашнем интерьере, что привлекает благополучие и способствует развитию отношений, а также в оформлении рабочего места — это поможет стабилизировать обстановку в коллективе и будет помогать вашему карьерному росту.
Достаточно, например, завести рабочий блокнот с обложкой правильного цвета и почаще ходить с ним на совещания, чтобы все рабочие дела начали приходить в состояние гармонии.
Но лучше всего использовать счастливые цвета для талисманов. Тут нет никакой магии или ворожбы, просто небольшие и приятные вещи, которые вы носите с собой постоянно, должны быть тех цветов, которые подходят именно вашему знаку зодиака. Тогда удача будет множиться, и вы сумеете привлечь счастье в разные сферы своей жизни.
Какие счастливые цвета у всех знаков зодиака?
Овен
Основной цвет для рожденных под этим знаком зодиака — бежевый. Именно он формирует гармоничный фон для повседневных дел и долгосрочных отношений. Бонусные цвета привлекают удачу только в определенных ситуациях: алый цвет повышает шансы во всем, что связано с финансовыми и карьерными рисками (от лотереи до переаттестации), зеленый — притягивает удачу в амурных делах, он хорош и для первого знакомства, и для объяснения в любви.
Телец
Бордовый цвет не то чтобы приносит удачу во всех делах, у Тельцов все наоборот — основной цвет защищает от неприятностей. Как бронежилет. Принцип такой: возможно, не будет хорошего, но совершенно точно не случится ничего плохого. Черный цвет выручит во всех ситуациях, когда вам страшно или вы растеряны, а также пригодится для решения самых острых конфликтов. Бирюзовый идеально подходит для привлечения внимания противоположного пола и создания семейного уюта.
Близнецы
Главный цвет, который должен сопровождать представителей этого знака буквально каждый день, — желтый. Хоть тонкой ниточкой, хоть пуговкой, но обязательно. Этот цвет не просто приносит удачу, он — настоящий оберег и сводит возможные неприятности к минимуму. Второй цвет, который необходимо использовать Близнецам для привлечения успеха в бизнесе и финансах, — коричневый. Идеальный цвет для кошелька, в котором всегда будут водиться деньги. А машина (и любой другой предмет) цвета баклажан принесет этому знаку зодиака удачу в делах сердечных.
Рак
Здесь все сложно. В том смысле, что простых путей рожденные под этим знаком не ищут. Потому и счастливые цвета у них замороченные. Основной — хаки. Вам необязательно одеваться с ног до головы в стиле милитари. Лучше всего, чтобы это была бандана, платок, лента, шнурки, — нечто небольшое и гибкое, что можно завязать узлом. Узелок повысит везучесть в несколько раз. Дополнительный цвет — индиго, особый оттенок синего, который просто необходим Ракам, склонным к риску, — в финансовых вопросах, личной жизни или экстремальных приключениях. Янтарный цвет приносит гармонию в дом и семью, но будьте осторожны — в плюс работают только предметы интерьера: вазы, статуэтки и шкатулки из янтаря. А вот носить украшения из этого камня, напротив, не рекомендуется. Это сыграет в минус.
Лев
Несмотря на брутальный имидж царя зверей, в зодиаке этому знаку отведены нежные и спокойные цвета. Основной магнит для удачи — голубой. Важно учитывать это не только при подборе одежды, но и всегда иметь под рукой небольшую вещь данного цвета. Например, использовать для работы с документами голубой маркер или ежедневно поливать голубую фиалку на подоконнике. Тогда эффект удвоится и счастья в жизни прибавится. Дополнительные цвета делятся таким образом: Львам, рожденным в июле, стоит обратить внимание на мятный, а августовским — на розовый.
Дева
Сиреневый цвет — самый счастливый для этого знака зодиака, но учтите: цветы сирени никаких приятных бонусов не принесут, даже если их носить в петлице пиджака. Не помогут также занавески и рабочие папки этого цвета. Фортуна капризна и проявится, только если на Деве сиреневая рубашка, юбка, носки или белье — что-то, что касается непосредственно кожи. А вот ванильный цвет помогает достигать успеха в мелочах, но зато — каждый день. Окружайте себя этим цветом смело, жаль только, что он такой маркий. Третий цвет — рыжий (он же ржавый, он же красно-коричневый). Приносит удачу в любви и укрепляет отношения.
Весы
Этому уравновешенному знаку звезды изначально отмерили примерно поровну удач и неудач, взлетов и падений. Однако один цвет способен склонить чашу весов в пользу Весов. Аметистовый — особый оттенок фиолетового, может принести колоссальную выгоду. Не только финансовый и карьерный рост, но и крепкое здоровье, и стабильные отношения. Можно использовать украшения с аметистом — серьги, заколки для волос, — и шляпки. Чем ближе этот цвет к голове, тем больше счастья. Дополнительные цвета — вишневый и лимонный, — сами по себе удачи не приносят, но существенно усиливают влияние основного.
Скорпион
Яркий и харизматичный знак, именно таких особенно любит удача. Красный цвет — это манифест. Это вызов. Это знамя, с которым Скорпионы покоряют любые высоты. Чем больше красного, тем лучше, это основной счастливый цвет. Второй цвет — горчичный, он приносит грандиозную удачу Скорпионам в ранней юности и пожилом возрасте. Именно в эти периоды нужно окружать себя вещами данного цвета. Еще один вариант — графитовый (темно-серый), он нужен для того, чтобы улаживать сложные рабочие вопросы. Цвет идеально подходит для деловых костюмов, а планы и идеи лучше записывать простым карандашом — тогда больше шансов, что все они осуществятся.
Стрелец
Единственный знак зодиака, у которого сразу два основных цвета. Осенние Стрельцы привлекают удачу при помощи оранжевого — тут все годится: одежда, аксессуары, украшения, апельсин на завтрак и тыква на ужин. Рожденным зимой больше подходит цвет морской волны, но здесь срабатывает принцип: лучше меньше да лучше. Пальто, постельное белье или машина — это чересчур, такой подход лишь отпугнет везение. Достаточно постоянно носить браслет, галстук, сумочку или туфли этого цвета. Дополнительный цвет — фуксия. Срабатывает, по большей части, в финансовой и духовной сферах, а в любви Стрельцам не нужен какой-то особый цвет в помощь. Представители этого знака зодиака и сами прекрасно справляются.
Козерог
Этому знаку зодиака достались самые «драгоценные» цвета. Основной — изумрудный, дополнительный — золотой. Казалось бы, что может быть лучше кольца или подвески с соответствующим камушком. Но вот незадача: любые украшения удачи Козерогам не приносят. Простой браслет из бисера или чашка нужного цвета будут куда более надежным талисманом. А вот фиолетовый цвет наделяет Козерогов везением в повседневной жизни, но поскольку это бонусный цвет, то рассчитывать на сверхъестественную удачу не приходится. Только приятные мелочи и позитивное настроение.
Водолей
Хоть этот знак — вопреки названию и символам, — не принадлежит к стихии воды, но морская тема Водолеев не отпускает. Основной цвет — синий, дополнительный — белый. Таким образом, лучший наряд в те дни, когда вам точно не помешает порция удачи, — это тельняшка. Также прекрасным оберегом для дома могут стать предметы, расписанные под гжель, портьеры и иной текстиль нужных цветов. Для успеха на свиданиях и гармонии в романтических отношениях можно использовать букеты из васильков и ромашек. Желтая серединка ромашек будет в тему, ведь третий счастливый цвет для водолеев — бронза.
Рыбы
Этот знак зодиака привлекает удачу, используя 50 оттенков серого. Точнее, 49 — графитовый уже застолбили Скорпионы. Надежнее всего серый цвет «работает» в нижней части: брюки и юбки, туфли и кроссовки — все, что поможет наладить связь с землей и крепко стоять на ногах. Серый цвет гарантирует Рыбам стабильность в основных сферах жизни и приятные сюрпризы в личной жизни. Серебристый цвет и изделия из серебра — это дополнительный канал для привлечения удачи в бизнес — как собственный, так и наемный. Третий цвет — оливковый. Этот цвет особенно важен для представителей знака, рожденных в марте.