Какие цвета приносят удачу всем знакам зодиака

Здесь все сложно. В том смысле, что простых путей рожденные под этим знаком не ищут. Потому и счастливые цвета у них замороченные. Основной — хаки. Вам необязательно одеваться с ног до головы в стиле милитари. Лучше всего, чтобы это была бандана, платок, лента, шнурки, — нечто небольшое и гибкое, что можно завязать узлом. Узелок повысит везучесть в несколько раз. Дополнительный цвет — индиго, особый оттенок синего, который просто необходим Ракам, склонным к риску, — в финансовых вопросах, личной жизни или экстремальных приключениях. Янтарный цвет приносит гармонию в дом и семью, но будьте осторожны — в плюс работают только предметы интерьера: вазы, статуэтки и шкатулки из янтаря. А вот носить украшения из этого камня, напротив, не рекомендуется. Это сыграет в минус.