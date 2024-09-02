По «расчету» и работе: какие бывают типы дружбы

Согласно актуальным исследованиям, для достижения удовлетворенности жизнью человеку нужно поддерживать социальных контакт, как минимум, c тремя-пятью друзьями. Некоторым из нас такое число может показаться достаточно внушительным, однако особенно переживать не стоит, ведь в действительности у каждого из нас есть гораздо больше друзей, чем мы думаем. Чтобы это доказать, ВФокусе Mail решил объяснить, какие вообще существуют типы дружбы и чем они отличаются.
Близкая дружба
Близкие друзья — это люди, знакомые на протяжении многих лет, которые переживали вместе не только радостные события, но и невзгоды. Считается, что такой тип связи очень крепок, а дружба поддерживается даже несмотря на то, что могут быть долгие перерывы в общении.
Обычно такой тип дружбы зарождается во время каких-то совместных жизненных проблем и преград, пройдя через которые партнеры устанавливают доверие и непрерывную связь друг с другом.
По словам доктора Анджали Фергюсон, клинического психолога из Вирджинии, тесная дружба наиболее важна для психического здоровья. Именно эти отношения являются «фундаментом» ментального благополучия, так как благодаря им мы чувствуем поддержку, принятие и безопасность.
Дружба на всю жизнь
Может показаться, что «близкая дружба» и «дружба на всю жизнь» — одно и то же, но в действительности это совсем не так. Дело в том, что второй тип дружбы зарождается еще в детстве, претерпевая изменения по мере того, как растут партнеры этих отношений.
Друг «на всю жизнь» зачастую знает наших родителей, братьев, сестер и даже первую любовь. И хотя с наступлением определенных этапов жизни может возникнуть «пауза» в таких отношениях, мы всегда знаем, что эта дружба — на всю жизнь.
Кстати, доктор Фергюсон утверждает, что такой тип дружбы становится крайне важным с возрастом, потому что круг нашего общения становится все меньше.
Дружба «по расчету»
Дружеские отношения, основанные на взаимовыгодных «условиях», называются дружбой по расчету. По сути, партнеров в этих отношениях объединяет какая-то условность, без существования которой, дружба была бы невозможна. В пример можно привести соседство или «приятельство» по спорт-залу и урокам вязания.
Хотя такие дружеские отношения могут продлиться не всю нашу жизнь, эксперты считают, что они играют важную роль в достижении счастья, потому что дарят чувство сопричастности и поддержки в период адаптации или перехода.
Дружба по работе
Дружба по работе — это квинтэссенция дружбы по расчету и близкой дружбы. Зачастую партнеров таких отношений связывает совместное преодоление трудностей и общее «условие» — работа в одной компании. Эксперты считают, что этот особый тип связи очень важен для нашей профессиональной деятельности и, по большей части, именно от него зависит, каких карьерных высот мы можем достичь.
«Периодическая» дружба
Порой, когда мы проходим определенный этап в жизни, нам важно осознавать, что кто-то справляется сейчас с тем же самым. Именно так мы и находим «периодических» друзей. Например, когда женщина проходит через первую беременность, она может найти подругу, с которой их будет связывать только тема «первых родов». Психологи считают, что этот тип дружбы крайне поучителен, так как именно в процессе таких отношений мы выстраиваем жизненные ценности, учимся на ошибках и успехе других людей.
Кстати, согласно недавнему исследованию, любовь к друзьям задействует такие же области мозга, как и любовь к детям и партнерам по отношениям. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале.