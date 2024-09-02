По «расчету» и работе: какие бывают типы дружбы

Порой, когда мы проходим определенный этап в жизни, нам важно осознавать, что кто-то справляется сейчас с тем же самым. Именно так мы и находим «периодических» друзей. Например, когда женщина проходит через первую беременность, она может найти подругу, с которой их будет связывать только тема «первых родов». Психологи считают, что этот тип дружбы крайне поучителен, так как именно в процессе таких отношений мы выстраиваем жизненные ценности, учимся на ошибках и успехе других людей.