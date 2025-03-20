Какие болезни скрывал Николай I перед смертью — мнение врача

Первый серьезный недуг настиг императора во время Русско-турецкой войны при осаде Силистрии. Тогда он заболел малярией, но запретил лечащему врачу Ивану Васильевичу Енохину распространяться на эту тему — чтобы русские войска не пали духом из-за захворавшего правителя. Позже скрытность относительно своего здоровья проявлялась у государя ни раз.
В 1837 году во время путешествия по России он выпал из кареты, сломав ключицу. На самом деле, ничего серьезного не произошло, считает Константин Крулев. Хотя впоследствии эта травма считалась чуть ли не причиной смерти Николая I.
«Это совершенно беспочвенно — осложнения перелома ключицы довольно редки, и возникают вскоре после травмы, либо никогда», — пишет врач в своем блоге.
Спустя семь лет у императора заметили отечность ног и стали подозревать водянку. Но это не подтвердилось. Скорее всего, дело было в венозной недостаточности. А вот дальше для государя начались серьезные испытания.
«Последняя болезнь Николая I началась в день Крещения Господня 1855 года. День Крещения вообще имеет роковое значение для Дома Романовых — Петр I тоже смертельно заболел именно в этот день», — напомнил сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи.
Все начиналось как простуда. Легкая и особо не доставляющая дискомфорт. Государь тогда даже побывал на свадьбе старшей дочери графа Петра Андреевича Клейнмихеля.
Как потом вспоминали современники, знатный гость был на мероприятии в конногвардейском мундире с лосинами, едва ли согревающими ноги. А в столице тогда как раз распространился грипп. Вернувшись с мероприятия, Николай I слег с тяжелой лихорадкой. Медики грипп и диагностировали, и даже попытались запретить больному выходить из дома.
Но на следующий день он, в очередной раз не придавший значения недугу, отправился на проводы гвардейских саперов Преображенского и Семеновского полков. Причем не просто вышел на улицу, будучи тяжело простуженным, но как будто специально выбрал одежду не по погоде. Уехал в 23-градусный мороз без шинели.
Его состояние значительно ухудшилось 17 февраля 1855 года. Государь не мог встать с постели. В тот момент еще казалось, что болезнь не смертельна. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что император отложил приобщение Святых Тайн до того момента, когда сможет подняться с кровати. Причастие перед смертью для верующего человека означает очень многое, и, если бы государь осознавал смертельную опасность, скорее всего, не откладывал бы таинство. Но, как мы знаем, этого не произошло.
В тот же день лечащий врач Мартын Мартынович Мандт «выслушал в нижней части правого легкого пневмонию».
Медики тех времен обладали чрезвычайно высокими навыками по обследованию больных. Не имея возможности сделать рентгеновский снимок, они всю жизнь оттачивали мастерство аускультации (выслушивания) и перкуссии (выстукивания). Диагнозы были настолько точны, что у современных врачей это вызывает даже недоверие.
Из воспоминаний Мандта: «В нижней части правого легкого я услышал шум, который сделался для меня таким зловещим… Тот особый шум свидетельствовал о начале паралича (сейчас так называют отек легких — прим. К. Крулева) в этом важном органе, и вместе с ним для меня угас луч последней надежды».
«Оказывалась ли Николаю I медицинская помощь? Да, конечно, но назначения лучших врачей того времени были настолько наивны, что подробно перечислять их нет необходимости. Рвотный корень, шпанские мушки местно на кожу груди и так далее», — объяснил Константин Крулев.
По его словам, возможности лечения пневмонии в те времена были сильно ограничены. В середине ХIХ века император был обречен.
Между тем в феврале 1855 года наша армия терпела поражение за поражением на Крымском полуострове. А тут странное поведение императора, который выходил на мороз в легкой одежде, будучи уже нездоровым. Отсюда пошли разговоры о его депрессивных настроениях и особом настрое.
«Самоубийством в полном смысле этого слова смерть Николая I назвать нельзя. Но многократные попытки простудиться нельзя считать случайностью — желание умереть прослеживается отчетливо», — заключил врач.