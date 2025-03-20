Какие болезни скрывал Николай I перед смертью — мнение врача

Его состояние значительно ухудшилось 17 февраля 1855 года. Государь не мог встать с постели. В тот момент еще казалось, что болезнь не смертельна. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что император отложил приобщение Святых Тайн до того момента, когда сможет подняться с кровати. Причастие перед смертью для верующего человека означает очень многое, и, если бы государь осознавал смертельную опасность, скорее всего, не откладывал бы таинство. Но, как мы знаем, этого не произошло.