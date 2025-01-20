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Какие блюда вошли в меню праздничного приема в честь инаугурации Трампа

20 января в США состоится инаугурация Дональда Трампа. Выясняем, что будет на праздничном приеме в честь этого события.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

20 января 2025 года после инаугурации Дональда Трампа в Капитолии США состоится праздничный прием, организованный Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям (JCCIC). Сообщается, что на мероприятии, согласно давней традиции, гостям предложат обед из трех блюд, — пишет New York Post со ссылкой на FOX News.

Известно, что на последнем праздничном приеме в 2017 году, который также состоялся в честь инаугурации Дональда Трампа, меню состояло из трех блюд. В качестве закуски был предложен омар и креветки из Мексиканского залива с шафрановым соусом и арахисовой крошкой, а на второе подана говядина «Севен Хиллс Ангус», приготовленная на гриле, с темным шоколадом, можжевеловым соусом и картофельным гратеном. Приятным завершением мероприятия стало шоколадное суфле с вишнево-ванильным мороженым.

Сообщается, что темой праздничного приема в 2025 году станет «прочная демократия и конституционное обещание». И хотя меню торжественного обеда пока не опубликовано, ожидается, что это будут традиционные блюда флоридской кухни, так как в последнее время Трамп публично называет этот штат «своим домом».

Ранее рассказывали, что Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина.