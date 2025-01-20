Какие блюда вошли в меню праздничного приема в честь инаугурации Трампа

Известно, что на последнем праздничном приеме в 2017 году, который также состоялся в честь инаугурации Дональда Трампа, меню состояло из трех блюд. В качестве закуски был предложен омар и креветки из Мексиканского залива с шафрановым соусом и арахисовой крошкой, а на второе подана говядина «Севен Хиллс Ангус», приготовленная на гриле, с темным шоколадом, можжевеловым соусом и картофельным гратеном. Приятным завершением мероприятия стало шоколадное суфле с вишнево-ванильным мороженым.