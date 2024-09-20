Какие алименты на детей платят в разных странах мира

Дети имеют право получать алименты до достижения 18 лет и старше, пока они получают высшее образование или посещают курсы профессиональной подготовки. Размер алиментов определяет судья и назначает на два года с учетом потребностей ребенка и материального положения должника. Например, при доходе в 25 000 евро в год сумма алиментов может колебаться от 300 до 800 евро. Через два года каждая из сторон может потребовать другую сумму алиментов, если докажет, что ситуация в их жизни поменялась. Если алиментщик не в состоянии платить по счетам без ущерба для своего выживания, он имеет право потребовать выплату алиментов от бывшего супруга. Уклонение от выплаты алиментов в Греции является преступлением и наказывается лишением свободы до одного года.