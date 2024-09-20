Какие алименты на детей платят в разных странах мира

После разрыва родителей неизбежно встает вопрос об алиментах. Чаще всего суды руководствуются логикой, что дети из-за расставания мамы и папы не должны терять в уровне жизни, но в разных культурах эту проблему решают по-своему. Как алименты на детей платят в разных странах — в материале aif.ru.
А как у нас?
В России финансово обеспечивать несовершеннолетних детей должны оба родителя. Алименты выплачивает тот, с кем не живет ребенок. Сумма установлена законодательно и зависит от количества детей: 25% от общего дохода алиментщика (один ребенок), 33,3% (двое детей), 50% (трое детей и более). Если родитель официально не работает, то выплаты начисляются в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе проживания ребенка (в 2024 году в России — это 14 989 ₽ в месяц на ребенка). Безработные тоже платят алименты — часть суммы от пособия по безработице или фиксированную сумму, которую устанавливает суд.
Австралия — 25% от годового дохода родителя
В Австралии алименты составляют примерно 25% от годового дохода родителя и выплачиваются до достижения ребенком 18 лет. В стране строго следят за интересами детей, поэтому не платить алименты практически невозможно. На материке есть специальное государственное агентство по поддержке детей. Родители могут обратиться в это агентство за помощью в назначении алиментов или договориться о сумме выплаты между собой. Если алиментщик уклоняется от обязанности платить, то деньги с его счета снимут принудительно.
В большинстве случаев при разводе 55−65% активов и совместного имущества отдается жене. При распределении долей нажитого богатства учитывается вклад каждого из супругов — финансовый (наследство, доход
Бразилия — сумма выплаты должна сохранить привычный уровень жизни ребенка
В Бразилии гражданский кодекс не предусматривает конкретную долю дохода, которую родители обязаны выплачивать на содержание детей. Суд определяет размер алиментов, отталкиваясь от финансовой возможности плательщика алиментов и потребности того, кто их будет получать. А это могут быть не только дети, но и неработающие бывшие супруги. Задача — сохранить привычный уровень жизни для детей, который был у них до развода. Для определения размеров алиментов стороны предоставляют суду необходимые доказательства, подтверждающие их финансовое положение — не только доходы, но и расходы. В случае, если экс-супруга со временем начнет работать, алиментщик может обратиться в суд с просьбой снизить выплаты на детей, доказав, что детям обеспечено достойное существование.
Выплачиваются алименты до достижения ребенком финансовой независимости или до получения диплома о высшем образовании, если он решит продолжить обучение в университете.
Великобритания — около 15% от дохода родителя
В Великобритании сумма выплат зависит от доходов родителей и количества детей. Алименты выплачиваются, пока ребенку не исполнится 16 лет, но, если он продолжает обучение, то до 20 лет. Сумма алиментов может меняться в зависимости от дохода родителя. Например, если его зарплата превышает £800 в неделю, то алименты составляют: 9% за 1-го ребенка, 12% — за двух, 15% — за трех и более. Если доход составляет ниже £7 в неделю, то алименты вовсе не платятся. Доход считается до выплаты налогов и социальных платежей. Минимальная сумма алиментов на одного ребенка составляет около 15% от дохода отца или матери.
Германия — минимальный размер от 437 до 588 евро
В Германии сумма алиментов зависит от возраста несовершеннолетнего и зарплаты, которая остается на руках у родителя после выплаты налогов. Ориентиром для расчета служит Дюссельдорфская таблица алиментов. Минимальный размер алиментов, установленный в Германии законом с 2023 г.:
- 437 евро для детей до 5 лет.
- 502 евро для детей 6−11 лет.
- 588 евро для подростков 12−17 лет.
Родитель обязан финансово поддерживать ребенка, пока тот не получит высшее или профобразование и будет в состоянии обеспечивать себя. При этом, если ребенок продолжает обучение в другом городе и переезжает, то алименты обязаны выплачивать оба родителя, и неважно, живут они вместе или раздельно.
Греция — сумму алиментов можно менять каждые 2 года
Дети имеют право получать алименты до достижения 18 лет и старше, пока они получают высшее образование или посещают курсы профессиональной подготовки. Размер алиментов определяет судья и назначает на два года с учетом потребностей ребенка и материального положения должника. Например, при доходе в 25 000 евро в год сумма алиментов может колебаться от 300 до 800 евро. Через два года каждая из сторон может потребовать другую сумму алиментов, если докажет, что ситуация в их жизни поменялась. Если алиментщик не в состоянии платить по счетам без ущерба для своего выживания, он имеет право потребовать выплату алиментов от бывшего супруга. Уклонение от выплаты алиментов в Греции является преступлением и наказывается лишением свободы до одного года.
Египет — алименты выплачиваются детям и женам
После развода бывший муж должен предоставить ежемесячное содержание и отдельное подходящее жилье детям и бывшей жене. Дети (сыновья до 11 лет, дочери — до 15) остаются с матерью-египтянкой. Мальчики старшего возраста могут выбирать, с кем из родителей жить. Девочки не могут, но если в суде будет доказано их нежелание жить с матерью, то их передадут бабушке. Мальчики обязаны проживать с родителями или родственниками до достижения 18 лет, девочки — до 19 лет или до замужества.
После развода женщина может потребовать от мужчины компенсацию за каждый прожитый год. Но если развод произошел по ее инициативе, то она теряет это право и должна вернуть бывшему супругу деньги и имущество, полученное в виде калыма при замужестве.
В Египте мужчинам разрешена полигамия. Можно иметь до четырех жен одновременно. Причем вступить в новый брак мужчина обязан только с разрешения уже имеющихся жен. Сокрытие факта наличия супруги при заключении нового брака наказывается тюремным заключением сроком до 3 лет.
После развода отцы обязаны ежемесячно выплачивать алименты на содержание детей: сыновей — до достижения ими возраста 15 лет, дочерей — 19 лет либо замужества.
Порядок расчета алиментов:
- 25% — в пользу одной разведенной жены и одного ребенка.
- 40% — при наличии более чем одной разведенной супруги и двух детей.
- 50% — для более чем двух разведенных жен и детей.
Если супругам не удается договориться, размер алиментов назначает суд. За уклонение от алиментов грозит тюремное заключение.
Израиль — от 1300−1500 шекелей
Система расчета алиментов построена таким образом, что назначенная сумма обязана покрывать базовые потребности детей (питание, одежда, образование
Алименты выплачиваются до 18 лет, но если ребенок сразу же отправится служить в армию Израиля, то родитель будет обязан продолжать платить (сумма уменьшится до ⅔ первоначальной). До завершения бракоразводного процесса, который может длиться годами, мужчина должен выплачивать алименты еще и жене. А если родитель является иностранцем, то ему могут не разрешать выезд из страны до тех пор, пока он заранее полностью не выплатит все алименты на содержание своих детей до достижения ими 18 лет. За каждый пропущенный ежемесячный платеж родителю-иностранцу грозит тюремный срок до трех недель, для погашения долга он обязан выплачивать до 100% от своего дохода.
Испания — от 150 евро
В Испании содержание ребенка рассчитывается от его прожиточного минимума. Алименты выплачиваются детям до 18 лет. Сумму алиментов определяют по принципу пропорциональности, учитывая экономические возможности родителей, количество детей, их потребности и регион проживания. Минимальный размер алиментов в каждом муниципалитете может быть разный — в среднем он составляет от 150 до 200 евро на ребенка. И не может быть ниже 63 евро в месяц. Алименты должны выплачиваться даже в ситуациях, когда у родителей нет денег. Можно только снизить сумму пропорционально доходу. В Испании неуплата алиментов в течение более чем четырех месяцев считается уголовным преступлением.
Италия — от 300 долларов на ребенка
В Италии после развода супруг обязан содержать еще и бывшую жену в том случае, если она не может работать или ей не хватает денег. Но если экс-супруга решится на совместное проживание с другим мужчиной, она может потерять выплаты. Размер алиментов на ребенка зависит от дохода родителей. Например, суд может учесть расходы на выплату кредита на квартиру
Родитель обязан платить алименты не до совершеннолетия ребенка, а до достижения им финансовой самостоятельности. В случае уклонения экс-супруг может оказаться в тюрьме.
Китай — 20−30% от заработка
В Китае разводиться не принято. Это считается позором с общественной точки зрения. Поэтому многие пары десятилетиями не живут вместе, но при этом сохраняют статус женатых людей. Прежде всего развод невыгоден женщинам. У разведенной китаянки с ребенком на руках почти нет шансов выйти замуж и дать образование отпрыску. Дети в Китае — удовольствие дорогое, а у одиноких матерей нет льгот и государственной поддержки. В случае развода дети практически всегда остаются с отцом. Жены получают 50% от совместно нажитого имущества и отступные и часто вообще уходят из жизни ребенка.
Бывают исключения, когда суд принимает решение оставить детей с мамой. В таких случаях экс-супруг обязан их поддерживать финансово и, как правило, все выплачивает в срок. Задолженность может сильно ударить по его деловой репутации. Чаще всего сумма алиментов составляет 20−30% от заработка. Право на финансовую помощь ребенок теряет, когда ему исполняется 16 лет, он работает или служит.
В Норвегии — 1700 NOK
В Норвегии интересы материи при разводе не являются определяющими. Главный принцип, которым руководствуется закон, это мнение ребенка. Уже с 7 лет по закону ребенок имеет право высказываться в суде, а с 12 — его слова признаются решающими. В случае развода родители стараются договориться, с кем будут жить дети и в каком объеме помогать финансово. Если диалог не складывается, то семья обращается в NAV (норвежский собес), который установит сумму алиментов и будет осуществлять их сбор. Сумма выплаты подлежит автоматической корректировке, когда ребенку исполняется 6, 11 и 15 лет.
Алименты на содержание ребенка рассчитываются исходя из его ежедневных потребностей, расходов на жилье (включая коммуналку) и присмотр (няня, детсад). В среднем сумма алиментов составляет 1700 норвежских крон на ребенка. Выплачивают алименты до достижения ребенком 18 лет или до тех пор, пока он учится.
Объединенные Арабские Эмираты — не меньше ¼ зарплаты
В Арабских Эмиратах вопрос алиментов регулируется местным законодательством, которое может отличаться в зависимости от эмирата. Алименты назначает суд, учитывая доходы обоих супругов, количество детей, здоровье, потребности и уровень их жизни до развода. Размер алиментов в ОАЭ не фиксирован и зависит от обстоятельств каждого конкретного случая. Но по закону сумма алиментов не должна быть меньше ¼ части от зарплаты плательщика.
Отец, даже если ребенок остался с матерью, обязан поддерживать материально, оплачивать образование, участвовать в воспитании. Обычно алименты выплачиваются до завершения ребенком образования или достижения совершеннолетия, которое в ОАЭ наступает в 21 год. Женщина имеет право на получение моральной компенсации, равной четверти годового дохода супруга.
Португалия — двойная сумма на Новый год
Размер алиментов в Португалии не фиксирован. Сумму выплаты назначает суд в зависимости от ситуации в каждой семье индивидуально. Судья учитывает легальные доходы родителя, количество детей и их потребности (лечение, питание, проживание, одежда и образование). К Новому году алименты выплачиваются в двойном размере в качестве праздничного бонуса. Если у родителя нет денег, то финансовую помощь ребенок получит от государства в виде пособия.
США — от 17% общего дохода родителей
В США порядок выплаты алиментов определяется на уровне штатов. Так, в Нью-Йорке размер выплат рассчитывают от совместного дохода родителей. Базовая ставка алиментов от совокупного дохода родителей:
- 17% — один ребенок.
- 25% — двое детей.
- 29% — трое детей.
- 31% — четверо.
- 35% — пятеро и более.
Совокупный доход включает зарплату и социальные пособия обоих родителей за минусом налогов. Если доход матери составляет 70% от совокупного родительского дохода, то она будет выплачивать 70% от базовой суммы алиментов, установленной государством. Алименты платятся до момента, когда ребенку исполнится 21 год. Если есть инвалидность, то до 26 лет. Оплачивать алименты могут папа или мама, в зависимости от того, кто является опекуном ребенка.
Франция — от 300 евро
Алименты выплачивает тот из родителей, с кем ребенок не проживает. Родитель обязан помогать ребенку и после его совершеннолетия, если он сам не в состоянии себя обеспечивать (учится, ищет работу, имеет проблемы со здоровьем). Сумму алиментов определяет суд. При этом принимаются во внимание не только доходы, но и расходы, длительность пребывания ребенка с каждым из родителей. Поэтому сумма может быть очень разной — от трехсот евро до нескольких тысяч.
Алименты рассчитываются по следующей формуле: от суммы дохода плательщика алиментов вычитается прожиточный минимум (1200 евро в 2024 году). Оставшаяся сумма умножается на фиксированный коэффициент. Полученная сумма умножается на количество детей. В случае, когда дети постоянно проживают с одним из экс-супругов, а второй родитель имеет право забирать детей каждый второй выходной и половину школьных каникул, расчетный коэффициент равен: 13,5% — один ребенок, 11,5% — двое детей, 10% — три ребенка.
Если родитель уклоняется от обязательств, то алименты будут взысканы в принудительном порядке за последние пять лет. Но только в том случае, если получатель алиментов этого потребует. Иначе администрация решит, что деньги просто не нужны. И тогда доказывать обратное придется через суд. За хроническую неуплату алиментов грозит лишение свободы до двух лет и штраф до 15 000 евро.
Швеция — вместо алиментов заплатят пособие до 1 273 крон в месяц
Родитель, не проживающий со своим ребенком, должен оплачивать повседневные нужды своих детей. Сумма согласовывается родителями с учетом их дохода и потребностей ребенка. Это может быть контракт или простое соглашение. Алименты выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если он продолжает обучение, то до 21 года. При совместной опеке, когда ребенок живет с каждым из родителей примерно половину времени, алименты не выплачиваются. Если родители не живут вместе, но по какой-то причине алименты он не получает, то он имеет право на получение государственного пособия в размере до 1 273 крон в месяц.
Эквадор — от 112 долларов в месяц на одного ребенка
Если родитель получает минимальную зарплату в размере USD 400, то алименты на ребенка в возрасте до 2 лет составляют 28,13%, то есть USD 112,52. На ребенка старше 3 лет — 29,50% от зарплаты, то есть USD 118. В случаях инвалидности применяются надбавки от 4,56% до 6,63% минимальной зарплаты.
Если заработная плата родителя составляет от 1,25 до 3 базовых окладов (USD 500 — 1 200), то алименты за первого ребенка в возрасте до 2 лет вырастут до 34,85%, и до 36,97% на детей старше 3 лет. Максимальный процент — 59,86% — начисляется на двух или более детей в возрасте старше 3 лет, когда родитель зарабатывает более USD 3 600 (9 минимальных окладов).
Право на получение алиментов имеют дети до 18 лет, если продолжают обучение — до 21 года, пожизненно — в случае инвалидности. Беременные женщины также имеют право на получение алиментов от отца ребенка, выплата должна быть достаточной, чтобы покрыть ее потребности.
Япония — около 500 долларов в месяц на одного ребенка
Алименты устанавливаются в зависимости от доходов семьи и количества детей. Родители могут сами договориться о сумме финансовой поддержки или обратиться в суд, который придерживается концепции, что ребенок должен жить на том же уровне, что и родители. Например, японца с зарплатой 3800 долларов обяжут ежемесячно перечислять бывшей жене на одного ребенка по 460 долларов, на двоих — по 640 долларов и троих детей — 910 долларов. Родитель обязан поддерживать детей до 20-летнего возраста, а в особых обстоятельствах — до достижения ими финансовой независимости.