Какие 6 видов любви нашли ученые в мозге человека

Мозг активнее всего реагирует при проявлении любви родителей к своим детям — установили ученые, изучив нейронную активность, возникающую при различных видах любви. Исследование было опубликовано в журнале Cerebral Cortex.
Какие виды любви изучали ученые?
С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые исследовали активность нейронов, возникающую при переживании любви к романтическому партнеру, детям, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе. Результаты показали, что мозг по-разному реагирует на каждый из этих типов любви, что указывает на уникальные нейронные пути, активируемые различными формами привязанности.
Ученые считают, что исследование может объяснить, почему некоторые формы любви ощущаются сильнее или эмоциональнее, чем другие, а также внести вклад в понимание природы человеческой привязанности.
«Я работаю над концепцией любви уже более десяти лет, — рассказал автор исследования Пярттюли Ринне, научный сотрудник лаборатории мозга и разума Университета Аалто в Финляндии. — Я считаю любовь одним из самых значимых человеческих явлений как в личном, так и в культурном плане. Тем не менее в научном сообществе любовь остается малоизученной темой. Учитывая повсеместное распространение таких негативных социальных явлений, как ненависть, насилие и войны, любовь также до сих пор плохо изучена мировым человеческим сообществом».
Как проводилось исследование?
В исследовании приняли участие 55 взрослых людей, у которых есть дети, а у половины из них — еще и домашние животные. Чувства любви к различным объектам у участников пытались вызвать с помощью коротких рассказов. Каждая история описывала повседневную ситуацию и заканчивалась эмоциональным утверждением, например, «Вы любите своего ребенка» или «Вы любите природу». Исследователи использовали МРТ-сканирование мозга, чтобы измерить его активность, пока участники раздумывали над сказанным и представляли образы.
Какие выводы сделали ученые о 6 видах любви?
Любовь родителей к своим детям вызывает самую интенсивную мозговую активность. «При родительской любви происходит активация глубинных отделов системы вознаграждения мозга. Такая интенсивная мозговая активность не наблюдалась ни при каком другом виде любви», — пояснил Пярттюли Ринне.
По активности мозга за родительской следует романтическая любовь. Эта форма любви также активировала систему вознаграждения мозга, включая области, которые связаны с удовольствием, мотивацией и подкреплением. Еще включала части ствола мозга, которые связаны с телесным возбуждением и эмоциональной регуляцией, что усиливало их интенсивную эмоциональную природу.
А вот любовь к друзьям в меньшей степени активировала систему вознаграждения. Не была такой сильной и активация ключевых областей мозга, связанных с социальным познанием, как при романтической или родительской любви.
Сострадательная любовь к незнакомцам приносит меньше удовлетворения и вызывает меньшую активацию мозга, чем любовь в близких отношениях. Нейронная реакция на любовь к незнакомцам была связана в первую очередь с областями, вовлеченными в эмпатию и альтруизм, она имеет некоторые общие черты с другими формами любви, но больше связана с чувством сострадания, а не с глубокой эмоциональной привязанностью.
Когда речь заходит о питомцах, то по мозговой активности человека можно определить, есть ли у него домашнее животное или нет. У владельцев собак и кошек любовь к животным с точки зрения нейронов может напоминать любовь к людям. У них сильнее активируются области мозга, связанные с социальным познанием, чем у тех, кого не сопровождают четвероногие друзья.
Любовь к природе активировала систему вознаграждения мозга и зрительные области, но не социальные области мозга, которые активизируются при любви между людьми.
«Это только начало пути»
Это исследование aif.ru прокомментировала аналитический психолог Марина Романенко:
— Еще древние греки выделяли 8 видов любви: эрос (страсть и удовольствие), филия (нежная любовь и дружба), агапэ (самоотверженная, бескорыстная любовь, сочувствие), сторге (семейная, родственная любовь), мания (одержимая любовь), людус (игривая форма любви, флирт), филаутия (любовь к себе), прагма (практическая любовь, взаимовыгодные отношения). Но раньше мы могли лишь по результатам простого наблюдения строить гипотезы, искать им подтверждение или опровержение. А сейчас, благодаря современным технологиям, мы можем заглянуть внутрь организма и увидеть все своими глазами. Конечно, данное исследование — это только самое начало пути. Ученым еще предстоит провести глобальные исследования с большим количеством участников, чтобы мы могли точно понимать какие биохимические процессы происходят в нашем мозге, в нашем теле, когда мы испытываем те или иные чувства и эмоции.