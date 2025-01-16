Какие 6 видов любви нашли ученые в мозге человека

— Еще древние греки выделяли 8 видов любви: эрос (страсть и удовольствие), филия (нежная любовь и дружба), агапэ (самоотверженная, бескорыстная любовь, сочувствие), сторге (семейная, родственная любовь), мания (одержимая любовь), людус (игривая форма любви, флирт), филаутия (любовь к себе), прагма (практическая любовь, взаимовыгодные отношения). Но раньше мы могли лишь по результатам простого наблюдения строить гипотезы, искать им подтверждение или опровержение. А сейчас, благодаря современным технологиям, мы можем заглянуть внутрь организма и увидеть все своими глазами. Конечно, данное исследование — это только самое начало пути. Ученым еще предстоит провести глобальные исследования с большим количеством участников, чтобы мы могли точно понимать какие биохимические процессы происходят в нашем мозге, в нашем теле, когда мы испытываем те или иные чувства и эмоции.