Какие 10 вещей заставят вас выглядеть старше своих лет

Современные женщины стараются больше времени уделять уходу за лицом и телом, соблюдать диеты и заниматься спортом. Делают все, чтобы сохранить молодость и красоту. Но есть вещи, из-за которых вы можете выглядеть гораздо старше своих лет. Чего следует избегать, чтобы не прибавить себе лишнюю «пятерку» или даже «десятку» — в материале aif.ru.
Пышная прическа
Избегайте начесов — ото лба или на затылке, как предпочитали в 70−80-х годах прошлого столетия. Этот стиль не только устарел и заставляет вспомнить эпоху наших бабушек, но и совершенно точно сделает вас визуально старше. Кроме того, такой способ укладки может серьезно повредить волосы.
Слишком длинные волосы
Отращивание чрезвычайно длинных волос после тридцати лет однозначно добавляет лишних лет. Свежая, более короткая стрижка, которая обрамляет лицо, может придать более молодой и ухоженный вид. Проконсультируйтесь с вашим парикмахером для подбора подходящей стрижки, которая подойдет к вашим чертам лица.
Пудра для лица
Следует избегать использования пудры в макияже, так как это может привести к сухости кожи и выделению пор. Пудра имеет свойство подчеркивать даже самые незначительные недостатки и — да, — прибавляет несколько лет к вашему внешнему виду. Лучшей альтернативой будут кремовые и жидкие тональные основы.
Темная помада
Она привлечет внимание к каждой шероховатости на губах и морщинке вокруг них. Если вы хотите подчеркнуть губки, не выделяя нежелательных морщинок и заломов, выбирайте более светлые оттенки. Перед нанесением темно-красной помады на губах нужно сначала применить скраб, чтобы убрать шелушение.
Одежда оверсайз
Следует избегать мешковатой одежды, а выбирать ту, которая подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки. Также не стоит забывать про сочетание верха и низа. Есть одно правило, которому вы всегда должны следовать. Если вы носите обтягивающие брюки, верх должен быть свободным. Если брюки свободные, то верх должен быть облегающим. Соблюдайте эти рекомендации, чтобы не выглядеть неряшливо или старомодно.
Неудачный выбор цвета платья
Цвета смотрятся на разных оттенках кожи неодинаково. Если у вас теплый оттенок кожи и волос, вам следует носить одежду более теплых тонов, таких как желтый и красный. Если у вашей кожи и волос холодный оттенок, вам подойдут более холодные тона, такие как серый и голубой. Это полезно знать, чтобы не выглядеть старше своих лет. Обратите особое внимание на черный. Всем известно, что этот цвет может сделать стройнее. Однако он также имеет свойство портить цвет лица. С возрастом кожа становится светлее, поэтому с черным цветом вы будете выглядеть еще более бледной.
Неудачный выбор ткани
Было время, когда джинсовые комплекты были популярны, но те времена прошли. Выбирая верх и низ из денима, вы рискуете прослыть «девушкой из прошлого». Кроме того, голубая джинсовая куртка сама по себе очень сильно подчеркивает ваш текущий возраст и после 20 лет уже является скорее врагом, чем союзником. Не менее опасен твид — эта ткань может мгновенно состарить даже самого юного на вид человека лет на десять. Твид подходит для детей и пожилых людей, но для всех остальных — нет.
Леопардовые расцветки
Даже когда этот принт ненадолго возвращается в моду, следует помнить, что он прибавляет к вашему возрасту минимум семь лет. Вообще рисунки в виде шкур животных старят, поэтому важно стилизовать вещи с анималистическим принтом таким образом, чтобы они казались современными и изысканным. Вместо того, чтобы носить животный принт с головы до ног, выберите одну выразительную деталь в качестве акцента вашего наряда, а остальной образ охраняйте простым и сдержанным.
Крупный принт
Крупный рисунок, особенно броских, контрастных оттенков, может сыграть с вами злую шутку. Особенно когда этот принт занимает в образе много места. Лучше остановить выбор на мелком геометрическом рисунке с четкими линиями или цветочном узоре среднего размера.
Кардиганы
Эта вещь может быть уютной и универсальной, но выбор стиля, напоминающего коллекцию старых свитеров вашей бабушки, прибавит вам возраста однозначно. Избегайте больших, бесформенных кардиганов с устаревшими узорами или украшениями, которые кажутся неряшливыми или старомодными. Вместо этого выбирайте приталенные или укороченные кардиганы современного дизайна и нейтральных цветов, которые придадут современный штрих вашему наряду.