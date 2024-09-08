Какие 10 вещей заставят вас выглядеть старше своих лет

Было время, когда джинсовые комплекты были популярны, но те времена прошли. Выбирая верх и низ из денима, вы рискуете прослыть «девушкой из прошлого». Кроме того, голубая джинсовая куртка сама по себе очень сильно подчеркивает ваш текущий возраст и после 20 лет уже является скорее врагом, чем союзником. Не менее опасен твид — эта ткань может мгновенно состарить даже самого юного на вид человека лет на десять. Твид подходит для детей и пожилых людей, но для всех остальных — нет.