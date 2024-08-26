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Какая температура должна быть летом дома

Летом в жару для хорошего самочувствия важно поддерживать дома правильную температуру. Эксперты объяснили, какой она должна быть и как можно охладить квартиру.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Оптимальная температура в квартире

Согласно санитарным нормам и рекомендациям экспертов, в жилых помещениях летом должно быть 22−25 градусов. Такая температура комфортна для большинства людей и позволяет избежать перегрева организма, пишет «ФедералПресс». Вместе с тем индивидуальные предпочтения могут различаться. Кто-то любит, чтобы было прохладнее, кому-то комфортно при более высокой температуре. Семье важно найти баланс, чтобы погода в доме устраивала всех.

Как поддерживать выбранный микроклимат

• Регулярно проветривать помещение — это самый простой и доступный способ его охладить. Нужно открывать окна утром и вечером, когда температура на улице ниже, чем в квартире. В течение дня можно применить сквозное проветривание, открывая окна на противоположных сторонах дома.
• Солнечные лучи, проникая через окна, нагревают помещение. Чтобы уменьшить попадающий в дом свет, можно использовать шторы, жалюзи или специальные пленки для окон.
Сухой воздух усиливает ощущение жары, в связи с этим нужно применять увлажнители воздуха. Также можно расставить в квартире емкости с водой — это повысит влажность.
• В жару нужно постараться пореже использовать духовку, плиту, утюг и другие приборы, которые выделяют тепло. По возможности нужно стараться готовить на улице на гриле или выбирать блюда, которые не требуют длительной термической обработки.
• Сохранить прохладу внутри помещения и снизить затраты на кондиционер поможет хорошая теплоизоляция.

Способы охлаждения дома

Если эти способы не помогают справиться с жарой, можно прибегнуть к дополнительным способам охлаждения.

Самый эффективный способ охладить помещение — кондиционер. Однако он потребляет много электроэнергии и может быть дорогим в эксплуатации. При этом кондиционер сушит воздух, что может негативно сказаться на здоровье.

Более доступный способ охладить квартиру — вентилятор. Он перемещает воздух в помещении, что помогает испарять пот с кожи и снижает температуру тела.

Компромиссом между кондиционером и вентилятором выступает напольный кондиционер. Он охлаждает помещение, но потребляет меньше электроэнергии.

Эксперты отмечают, что есть множество народных методов охлаждения дома — например, развешивание мокрых простыней, лед, холодная вода. Они могут помочь на короткое время, но не заменяют полноценного кондиционирования воздуха.

Советы для комфортного лета в доме

• Нужно следить за температурой в помещении и использовать различные способы охлаждения, чтобы создать правильный микроклимат.
• Нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
• Также надо выбирать одежду из натуральных тканей, которая позволяет коже дышать.
• Охладить тело и освежиться поможет прохладный душ.
• Тренировки по возможности надо перенести на утро или вечер, когда еще или уже не так жарко, как днем.
• Если вы чувствуете недомогание, головокружение, слабость или другие симптомы перегрева, нужно обратиться к врачу.

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