Какая температура должна быть летом дома

• Регулярно проветривать помещение — это самый простой и доступный способ его охладить. Нужно открывать окна утром и вечером, когда температура на улице ниже, чем в квартире. В течение дня можно применить сквозное проветривание, открывая окна на противоположных сторонах дома.

• Солнечные лучи, проникая через окна, нагревают помещение. Чтобы уменьшить попадающий в дом свет, можно использовать шторы, жалюзи или специальные пленки для окон.

• Сухой воздух усиливает ощущение жары, в связи с этим нужно применять увлажнители воздуха. Также можно расставить в квартире емкости с водой — это повысит влажность.

• В жару нужно постараться пореже использовать духовку, плиту, утюг и другие приборы, которые выделяют тепло. По возможности нужно стараться готовить на улице на гриле или выбирать блюда, которые не требуют длительной термической обработки.

• Сохранить прохладу внутри помещения и снизить затраты на кондиционер поможет хорошая теплоизоляция.