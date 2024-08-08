Какая свадьба на 70 лет совместной жизни?

Годовщины свадеб имеют собственные символы и традиции. Зачастую их названия отражают эволюцию взаимоотношений между супругами и укрепление их брака. В частности, вторая годовщины свадьбы носит название бумажная, четвертая — льняная, 11-я — стальная, 22-я — бронзовая и пр. Семидесятилетие брака — явление довольно уникальное, но и у такой годовщины есть свое название — благодатная свадьба.
Почему благодатная свадьба так называется?
Слово «благодатный» означает полный благ, довольства, радости, покоя и умиротворения. Предполагается, что пройти вместе семь десятков лет — это большая благодать и истинное счастье. Юбиляры, скорее всего, вырастили детей, внуков и дождались правнуков. А самым лучшим достижением супругов стала большая семья.
Как обычно празднуют благодатную свадьбу?
Установленных традиций празднования благодатной свадьбы нет. Но обычно супруги отмечают этот день в кругу семьи, собирая за одним столом всех своих детей, внуков, правнуков и других родственников. В силу возраста юбиляров праздник для них могут организовать родные.
В семидесятую годовщину уместно посвятить вечер воспоминаниям, полистать семейный альбом, посмотреть старые видеозаписи. Так юбиляры смогут мысленно вернуться в атмосферу прожитых лет и порадоваться тому, насколько большой стала их семья за эти годы. Также в теплых разговорах за семейным столом старшее поколение может поделиться с детьми и внуками мудростью и жизненным опытом.
Что принято дарить на благодатную свадьбу?
Празднование благодатной свадьбы не предусматривает особого подарка для супругов. Конечно, для юбиляров лучшим подарком станет созерцание всего семейства вместе, общение с детьми и внуками, исходящее от них внимание. Для семей, сумевших пройти вместе 70 лет духовное становится выше материального, и люди осознают особую важность семьи.
Однако это не значит, что на юбилей нужно приходить без подарка. Для примера, дети и взрослые внуки могут подарить пожилой паре какие-то вещи для дома, технику, приятные мелочи, домашние растения, а юное поколение — сделать для них что-то своими руками или подготовить выступление.