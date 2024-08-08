Какая свадьба на 70 лет совместной жизни?

В семидесятую годовщину уместно посвятить вечер воспоминаниям, полистать семейный альбом, посмотреть старые видеозаписи. Так юбиляры смогут мысленно вернуться в атмосферу прожитых лет и порадоваться тому, насколько большой стала их семья за эти годы. Также в теплых разговорах за семейным столом старшее поколение может поделиться с детьми и внуками мудростью и жизненным опытом.